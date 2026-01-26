< sekcia Zahraničie
Štátny sviatok Deň Austrálie vyvolal v krajine vlnu protestov
Podľa správ z médií sa napriek intenzívnym letným horúčavám zhromaždili desaťtisíce ľudí, a to aj vo veľkých mestách Sydney, Melbourne, Brisbane a v hlavnom meste Canberra.
Autor TASR
Canberra 26. januára (TASR) - Oslavy štátneho sviatku Dňa Austrálie sprevádzali v pondelok v mnohých austrálskych mestách protesty pôvodných obyvateľov a aktivistov. Podľa správ z médií sa napriek intenzívnym letným horúčavám zhromaždili desaťtisíce ľudí, a to aj vo veľkých mestách Sydney, Melbourne, Brisbane a v hlavnom meste Canberra. Protesty sa konali tiež v Hobarte na ostrove Tasmánia, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
V Austrálii je 26. január od roku 1994 štátnym sviatkom - obyvatelia krajiny si ním pripomínajú priplávanie prvej britskej flotily do zátoky Sydney Cove 26. januára 1788. Velil jej kapitán Arthur Phillip - prvý guvernér kolónie Nový Južný Wales.
Zatiaľ čo pre mnohých Austrálčanov je tento deň symbolom začiatku modernej Austrálie a predstavuje pre nich deň osláv národnej identity, kultúry a úspechov, pôvodní obyvatelia aborigéni vnímajú tento deň ako začiatok koloniálneho útlaku a označujú ho ako „deň invázie“ alebo „deň prežitia“.
Austrálčania si 26. január tradične pripomínajú verejnými zhromaždenia s piknikmi, grilovaním, hudobnými koncertmi, ohňostrojmi a podobnými oslavnými podujatiami. Mnohí demonštranti však niesli domorodú zástavu - žlté slnko na čiernočervenom pozadí. Na transparentoch boli nápisy ako napríklad „Toto nie je nijaký deň na oslavy“ alebo „Toto bola a vždy bude krajina aborigénov“, uviedla DPA.
Na základe vládnych údajov v Austrálii žije približne jeden milión pôvodných obyvateľov, ktorí sú však v porovnaní s 26 miliónmi Austrálčanov značne znevýhodnení. Ešte koncom roku 2023 sa výrazná väčšina Austrálčanov vyslovila v historickom referende proti tomu, aby mali domorodí obyvatelia väčšie právo na spolurozhodovanie, pripomenula agentúra.
