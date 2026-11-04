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Štátny systém zdravotnej starostlivosti je kriticky podfinancovaný
Rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť sa v budúcom roku zvýši o šesť percent, odhadol.
Autor TASR
Moskva 4. novembra (TASR) - Štátne financovanie systému zdravotnej starostlivosti v Rusku je takmer trikrát nižšie ako v rozvinutých krajinách a iba na polovici úrovne odporúčanej Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Dôsledkom je „katastrofický“ pokles populácie, uviedol na zasadnutí Štátnej dumy člen Výboru pre zdravie Alexej Kurinnyj (Komunistická strana Ruskej federácie). TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Lekár a poslanec za Ulianovskú oblasť odhadol vládne výdavky na zdravotníctvo v rokoch 2027 – 2029 na 3,6 – 3,7 percenta HDP. „V rozvinutých krajinách je toto číslo osem až desať percent, zatiaľ čo v krajinách porovnateľných s nami z hľadiska hospodárskeho rozvoja päť až šesť percent,“ povedal ruský poslanec.
Rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť sa v budúcom roku zvýši o šesť percent, odhadol. To je „ešte menej ako predpokladaná miera inflácie, hoci tento rok bude vyššia,“ dodal.
Podľa návrhu zákona o rozpočte sa v roku 2027 znížia výdavky na zdravotníctvo o tri percentá a niekoľko kľúčových federálnych projektov bude čeliť škrtom o desiatky percent. Napríklad výdavky na federálny „Boj proti rakovine“ sa znížia 12-krát a na „Rozvoj zdravotníckej infraštruktúry“ o 30 percent.
Projekt „Dlhý a aktívny život“ (doteraz Zdravotná starostlivosť) príde v budúcom roku o 20 percent - 145,9 miliardy rubľov (1,593 miliardy eur) v porovnaní so 181,1 miliardy (1,977 miliardy eur) v rozpočte na rok 2026.
„Kľúčové ukazovatele, ako je úmrtnosť na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia a úmrtnosť v produktívnom veku, bohužiaľ, výrazne zaostávajú za ukazovateľmi v rozvinutých krajinách. Navyše, samotné cieľové ukazovatele boli, ako je tradíciou, opakovane revidované smerom nadol a do konca roka 2026 bude pokles populácie opäť okolo 600.000 ľudí,“ povedal Kurinnyj.
Vysoká úmrtnosť a relatívne kratší život v Rusku súvisia podľa neho so zdravotnou starostlivosťou a „demografická situácia je jedným z hlavných ukazovateľov efektívnosti štátu“.
Rosstat začiatkom roka 2025 označil oficiálne demografické štatistiky za neverejné, keďže ukazujú najnižšiu pôrodnosti od 90. rokov 20. storočia. Podľa oficiálnych údajov bol v roku 2024 prirodzený úbytok obyvateľstva 596.200 ľudí, rok predtým 495.200 a v roku 2022 to bolo 594.500 ľudí.
V roku 2021 počas pandémie COVID-19 Rusko dosiahlo rekordný prirodzený úbytok obyvateľstva: 1,04 milióna ľudí. Kumulatívny súčet za roky 2016 – 2024 podľa údajov Rosstatu ukazuje pokles o 4,7 milióna ľudí.
Lekár a poslanec za Ulianovskú oblasť odhadol vládne výdavky na zdravotníctvo v rokoch 2027 – 2029 na 3,6 – 3,7 percenta HDP. „V rozvinutých krajinách je toto číslo osem až desať percent, zatiaľ čo v krajinách porovnateľných s nami z hľadiska hospodárskeho rozvoja päť až šesť percent,“ povedal ruský poslanec.
Rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť sa v budúcom roku zvýši o šesť percent, odhadol. To je „ešte menej ako predpokladaná miera inflácie, hoci tento rok bude vyššia,“ dodal.
Podľa návrhu zákona o rozpočte sa v roku 2027 znížia výdavky na zdravotníctvo o tri percentá a niekoľko kľúčových federálnych projektov bude čeliť škrtom o desiatky percent. Napríklad výdavky na federálny „Boj proti rakovine“ sa znížia 12-krát a na „Rozvoj zdravotníckej infraštruktúry“ o 30 percent.
Projekt „Dlhý a aktívny život“ (doteraz Zdravotná starostlivosť) príde v budúcom roku o 20 percent - 145,9 miliardy rubľov (1,593 miliardy eur) v porovnaní so 181,1 miliardy (1,977 miliardy eur) v rozpočte na rok 2026.
„Kľúčové ukazovatele, ako je úmrtnosť na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia a úmrtnosť v produktívnom veku, bohužiaľ, výrazne zaostávajú za ukazovateľmi v rozvinutých krajinách. Navyše, samotné cieľové ukazovatele boli, ako je tradíciou, opakovane revidované smerom nadol a do konca roka 2026 bude pokles populácie opäť okolo 600.000 ľudí,“ povedal Kurinnyj.
Vysoká úmrtnosť a relatívne kratší život v Rusku súvisia podľa neho so zdravotnou starostlivosťou a „demografická situácia je jedným z hlavných ukazovateľov efektívnosti štátu“.
Rosstat začiatkom roka 2025 označil oficiálne demografické štatistiky za neverejné, keďže ukazujú najnižšiu pôrodnosti od 90. rokov 20. storočia. Podľa oficiálnych údajov bol v roku 2024 prirodzený úbytok obyvateľstva 596.200 ľudí, rok predtým 495.200 a v roku 2022 to bolo 594.500 ľudí.
V roku 2021 počas pandémie COVID-19 Rusko dosiahlo rekordný prirodzený úbytok obyvateľstva: 1,04 milióna ľudí. Kumulatívny súčet za roky 2016 – 2024 podľa údajov Rosstatu ukazuje pokles o 4,7 milióna ľudí.