Štátny zástupca sa odvolal proti rozsudku, ktorý oslobodil Babiša

Praha 12. apríla (TASR) - Štátny zástupca Jaroslav Šaroch podal odvolanie proti rozsudku v dotačnej kauze Čapí hnízdo. Začiatkom roka v nej sudca Mestského súdu v Prahe Jan Šott oslobodil českého expremiéra Andreja Babiša a niekdajšiu manažérku holdingu Agrofert Janu Nagyovú. Pražská spravodajkyňa TASR túto informáciu čerpala zo servera Seznam Zprávy.



Šaroch podľa tohto spravodajského webu podal takzvané blanketové odvolanie. V ňom nie sú uvedené konkrétne dôvody, prečo sa odvolal. Tie má doplniť do 5. mája. Lehotu na podanie mal do štvrtka tohto týždňa. Minulý týždeň sudca Šott dokončil písomné znenie rozsudku, ktoré má podľa Seznam Zpráv 107 strán.



Nagyová bola obžalovaná zo spáchania trestného činu dotačného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Babiš bol obžalovaný z trestného činu napomáhania dotačnému podvodu. Podľa súdu sa však nepreukázalo, že skutok popísaný v obžalobe bol trestným činom.



Podľa obžaloby Nagyová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra Farmy Čapí hnízdo. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Preto vraj Babiš na prelome rokov 2007 a 2008 zaistil vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previedol na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Podľa štátneho zástupcu (prokurátora) prevody akcií boli účelové s cieľom získať peniaze, na ktoré by inak firma nemala nárok.



Podľa Šotta sa však jednoznačne preukázalo, že o účelový krok nešlo. Dokazujú to podľa neho svedectvá, ktoré tvrdia, že Nagyová sa začala dotáciou zaoberať až po prevode spoločnosti.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)