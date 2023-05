Štátny zástupca navrhol zrušiť oslobodzujúci rozsudok v Čapím hnízde

Praha 3. mája (TASR) - Štátny zástupca Jaroslav Šaroch zaslal Vrchnému súdu v Prahe odôvodnenie, prečo sa odvolal proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo, ktorým bol oslobodený český expremiér Andrej Babiš spolu s bývalou manažérkou holdingu Agrofert Janou Nagyovou. Navrhuje v ňom, aby odvolací súd oslobodzujúci verdikt zrušil. Spravodajkyňa TASR informuje na základe servera Seznam Zprávy.



Žalobca v odôvodnení žiada, aby sa prípad vrátil na Mestský súd v Prahe a trvá na tom, že Babiš a Nagyová sa dopustili trestného činu.



Podľa obžaloby Nagyová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra Farmy Čapí hnízdo. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Babiš preto údajne na prelome rokov 2007 a 2008 zaistil vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previedol na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Tieto prevody akcií boli podľa štátneho zástupcu účelové s cieľom získať dotáciu, na ktorú by inak firma nemala nárok.



Sudca Jan Šott v rozsudku uviedol, že sa jednoznačne preukázalo, že nešlo o účelový krok. Dokazujú to podľa neho svedectvá, ktoré tvrdia, že Nagyová sa začala dotáciou zaoberať až po prevode spoločnosti.



Šaroch sa proti rozsudku Mestského súdu v Prahe odvolal pred tromi týždňami. Podal však takzvané blanketové odvolanie, v ktorom neboli uvedené dôvody. Tie musel doplniť do 5. mája.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)