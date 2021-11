Štátny zástupca požiadal o vydanie Babiša na trestné stíhanie

Praha 10. novembra (TASR) - České štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) požiadalo Poslaneckú snemovňu, aby vydala na trestné stíhanie dosluhujúceho premiéra Andreja Babiša. Žiadosť sa týka kauzy Čapí hnízdo, v ktorej Babiš dlhodobo čelí podozreniam zo zneužitia európskych dotácií, informoval v stredu Český rozhlas.



Dohliadajúci štátny zástupca Jaroslav Šaroch odoslal príslušnú žiadosť Poslaneckej snemovni v utorok, uviedol hovorca pražského mestského štátneho zastupiteľstva. Prostredníctvom tohto kroku chce obnoviť Babišovo stíhanie, ktoré bolo prerušené, keďže v parlamentných voľbách konaných 8. a 9. októbra znovu získal poslanecký mandát a s ním spojenú imunitu.



Šarochovu žiadosť bude posudzovať mandátový a imunitný výbor novej Snemovne, ktorá sa zišla na ustanovujúcom zasadnutí 8. novembra. Novou predsedníčkou tohto výboru by sa mohla stať poslankyňa Babišovho hnutia ANO a exministerka spravodlivosti Helena Válková.



Poslanecká snemovňa už v kauze Čapí hnízdo vydala Andreja Babiša na stíhanie dvakrát - v septembri 2017 a v januári 2018. Dosluhujúci premiér a jeho exporadkyňa Jana Nagyová sú v tejto súvislosti stíhaní pre poškodenie finančných záujmov EÚ a pre dotačný podvod, obaja ale akúkoľvek vinu odmietajú.



Policajti pôvodne ukončili vyšetrovanie kauzy Čapí Hnízdo v máji 2021 a navrhli vznesenie obžaloby voči Babišovi a Nagyovej. Štátny zástupca však koncom augusta rozhodol, že prípad vráti polícii na došetrenie, aby sa doplnili výsluchy svedkov. Vyšetrovatelia následne v septembri opäť navrhli obžalovanie oboch obvinených.



Babiša následne v októbri opätovne zvolili za poslanca, čím sa obnovila jeho imunita pred trestným stíhaním, preto dohliadajúci prokurátor znovu požiadal o jeho vydanie.



Prípad sa týka farmy Čapí hniezdo, ktorá pôvodne patrila Babišovmu holdingu Agrofert. V decembri 2007 sa premenila na akciovú spoločnosť s akciami viazanými na majiteľa a neskôr získala európsku dotáciu v rámci programu pre malé a stredné podniky. Akcie tejto spoločnosti vlastnili Babišove deti a partnerka. Na dotáciu vo výške 50 miliónov českých korún (takmer dva milióny eur) by však ako súčasť Agrofertu farma nemala nárok. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť pod Agrofert vrátila. V roku 2017 Babiš vložil Agrofert do zvereneckého fondu, aby eliminoval podozrenia z konfliktu záujmov.