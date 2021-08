Štátny zástupca vrátil kauzu Čapí hnízdo kriminalistom

Praha 31. augusta (TASR) – Vyšetrovanie kauzy Čapí hnízdo vrátil štátny zástupca kriminalistom, ktorí ho majú doplniť najmä o výsluchy ďalších svedkov. Dôvodom sú nové informácie, ktoré sa objavili po ukončení vyšetrovania tejto kauzy. O rozhodnutí štátneho zástupcu a žalobcu Jaroslava Šarocha informoval v utorok hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala, píše spravodajský portál Novinky.cz.



V kauze je stíhaný český premiér Andrej Babiš a jeho niekdajšia poradkyňa Jana Nagyová (predtým Mayerová). Obaja vinu odmietajú.



„Dôvodom pre vrátenie veci policajnému orgánu sú najmä nové informácie, ktoré sa objavili po ukončení vyšetrovania a predložení spisu štátnemu zástupcovi," informoval Cimbala o rozhodnutí žalobcu Šarocha.



Polícia naposledy navrhla vo veci obžalobu koncom mája tohto roku.



Podľa Babiša ide o účelovú kauzu, ktorá ho má dlhodobo poškodzovať, teraz navyše pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami.



Prípad sa týka farmy Čapí hniezdo, ktorá pôvodne patrila Babišovmu holdingu Agrofert. V decembri 2007 sa premenila na akciovú spoločnosť s akciami viazanými na majiteľa a neskôr získala európsku dotáciu v rámci programu pre malé a stredné podniky. Akcie tejto spoločnosti vlastnili Babišove deti a partnerka. Na dotáciu vo výške 50 miliónov českých korún (takmer dva milióny eur) by však ako súčasť Agrofertu farma nemala nárok. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do februára 2017, potom ho vložil do zvereneckých fondov.