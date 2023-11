Štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Brusel 16. novembra (TASR) - Členské štáty EÚ vo štvrtok premeškali šancu zakázať používanie glyfosátu na jednotnom trhu na nasledujúce desaťročie. Na správu a iniciatívu politickej frakcie Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA) v Európskom parlamente upozornil bruselský spravodajca TASR.



Počas hlasovania v odvolacom výbore zástupcovia členských krajín odmietajúcich používanie glyfosátu nedosiahli kvalifikovanú väčšinu. V praxi to znamená, že eurokomisia prijme rozhodnutie o obnovení používania glyfosátu v blízkej budúcnosti.



Strana Zelení/EFA vyzvala Európsku komisiu, aby vzala do úvahy "ohromné vedecké dôkazy" o nebezpečenstvách glyfosátu pre zdravie ľudí aj pre dopad na prírodu a aby zakázala jeho používanie.



"V posledných mesiacoch a rokoch sme videli čoraz viac správ potvrdzujúcich nebezpečenstvo glyfosátu a eurokomisia to musí vziať do úvahy pri rozhodovaní o budúcnosti používania týchto nebezpečných herbicídov. Europoslanci v stredu o tejto skutočnosti informovali predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú. Skupina Zelených vyzýva eurokomisiu, aby použila zdravý rozum, uplatnila princíp predbežnej opatrnosti, počúvala vedu a úplne zakázala používanie glyfosátu," uviedla Tilly Metzová, členka Zelených/EFA vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.



Zelení pripomenuli, že EÚ pred šiestimi rokmi obnovila používanie glyfosátu na päť rokov s podmienkou, že počas tohto obdobia bude postupne ukončené. Minulý rok sa však dočasne predĺžilo používanie glyfosátu o jeden rok. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) upozornil, že existujú veľké medzery v údajoch o vplyve tejto látky na ľudí a zvieratá.



Glyfosát je aktívnou zložkou širokospektrálnych herbicídov, ako napríklad Roundup vyrábaný spoločnosťou Bayer-Monsanto. Používa sa nielen v poľnohospodárstve, ale aj v mestských oblastiach.