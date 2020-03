Štáty a mestá USA zakazujú odstávky vody

Washington 16. marca (TASR) - Viac ako 80 amerických miest a sedem štátov zakázalo dodávateľom odstaviť vodu ľuďom, ktorí nezaplatili svoje účty, v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu. Správu priniesol v pondelok britský denník The Guardian.



K dočasnému pozastaveniu odstávok vody pristúpili štáty Wisconsin, New York, Connecticut, New Jersey, Pensylvánia, Illinois a Louisiana. Pridali sa takisto niektoré veľké mestá ako Cleveland, Memphis či San Diego.



Nariadenia ochránia približne 57 miliónov Američanov pred stratou prístupu k vode počas pandémie koronavírusu.



Dobrovoľne s pozastavením odstávok súhlasilo takisto niekoľko súkromných firiem v rôznych častiach krajiny.



Nariadenia však firmám neprikazujú pripojiť k vode už odstavené domácnosti. Podľa informácií, ktoré získal The Guardian, s takýmto postupom súhlasil iba približne jeden z piatich dodávateľov. Bez vody tak počas pandémie koronavírusu ostanú stovky tisíc Američanov, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť účty za vodu.



"Pozastavenie odstávok je správna vec, ale kľúčové v čase tejto krízy, ktorá sa vyžaduje pravidelné umývanie rúk, je pripojiť k vode každú domácnosť," vyhlásila členka Snemovne reprezentantov z Michiganu Brenda Lawrencová.



"Čistá, bezpečná a dostupná voda je základným ľudským právom. Je neprijateľné a nehumánne od nej ľudí odpojiť iba preto, že si nemôžu dovoliť zaplatiť účty," dodala Lawrencová.



Podľa denníka The New York Times sa vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, v Spojených štátoch nakazilo už najmenej 3602 ľudí. Chorobe podľahlo 70 osôb.