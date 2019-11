Štáty BRICS odmietli protekcionizmus a vyzvali k férovému obchodu

Na snímke čínsky prezident Si Ťin-pching prichádza na rokovanie v rámci 11. summitu krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika) v Brazílii 14. novembra 2019. Foto: TASR/AP

BRICS odmietlo vojenské riešenie v Sýrii

Brazília 14. novembra (TASR) - Krajiny zoskupenia známeho ako BRICS odmietli protekcionizmus a varovali, že napätie v obchodných vzťahoch a politická neistota znižujú dôveru v medzinárodný obchod, investície a ekonomický rast.Na svojej výročnej schôdzke, ktorá sa uskutočnila v hlavnom meste Brazílie, najvyšší predstavitelia Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Južnej Afriky vyzvali ostatné krajiny, aby pri súčasnom raste protekcionizmu vo svete udržali svoje trhy otvorené a pokračovali v uplatňovaní férových a nediskriminačných obchodných pravidiel. Päť členských štátov BRICS sa na globálnom hrubom domácom produkte podieľa približne tretinou.V tomto smere vystupoval najmä čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorého krajina je už 16 mesiacov v ostrom obchodnom konflikte s USA. Ešte v stredu (13. 11.) uviedol, že ho "". Vo štvrtkovom prejave upozornil na viaceré prekážky globalizácie a ostatných členov BRICS vyzval, aby odmietli protekcionizmus a podporili multilaterálny systém Svetovej obchodnej organizácie (WTO).Ruský prezident Vladimir Putin zasa vyzval Novú rozvojovú banku BRICS, aby zvýšila objem úverov v rubľoch, čo by znížilo závislosť zoskupenia od amerického dolára. Podľa ruskej strany členské štáty BRICS podporili myšlienku vytvorenia spoločného platobného systému, ktorý by využíval národné meny členských krajín zoskupenia.Lídri krajín združených v zoskupení BRICS - Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky - potvrdili vo štvrtok záväzok realizovať parížsku klimatickú dohodu a vyjadrili názor, že konflikt v Sýrii nemôže mať vojenské riešenie. Informovala o tom agentúra AP.Vyhlásenie lídrov tejto pätice krajín na summite v Brazílii tiež zdôrazňuje ich odhodlanie posilniť multilateralizmus a ústrednú úlohu Organizácie Spojených národov (OSN) pri medzinárodných otázkach.Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky líder Si Ťin-pching predtým osobitne vyzvali veľké rozvíjajúce sa ekonomiky, aby prevzali väčšiu rolu v multilaterálnych inštitúciách.," povedal Putin. "" citovala ho AP.Na výročnom stretnutí lídrov BRICS privítal brazílsky hostiteľ, prezident Jair Bolsonaro okrem Putina a Siho aj indického premiéra Naréndru Módího a juhoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu.Účastníci summitu vo svojom vyhlásení podporili "" Sýrie, ako aj tzv. dvojštátové riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktoré by podľa nich umožnilo Izraelčanom a Palestínčanom spolunažívať v mieri.Vyjadrili tiež "" nad možnosťou pretekov v zbrojení vo vesmíre s tým, že sú naliehavo potrebné rokovania o záväznom multilaterálnom rámci pre túto záležitosť.Vyhlásenie okrem toho apeluje na väčší vplyv rozvíjajúcich sa krajín v Medzinárodnom menovom fonde (MMF) a na reformu Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá by zaručila jej efektívnosť vo svetle súčasných a budúcich výziev.