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Štáty CCCW prijali nezáväznú dohodu k používaniu autonómnych zbraní
Nezáväzný text predstavuje významný krok po viac ako desiatich rokoch rokovaní o tom, ako regulovať zbraňové systémy schopné identifikovať a zasiahnuť ciele s rôznym stupňom autonómie.
Autor TASR
Ženeva 5. septembra (TASR) - Stodvadsaťosem štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zákaze určitých druhov konvenčných zbraní (CCCW), sa v sobotu na schôdzke v Ženeve dohodlo na prijatí dokumentu, ktorý môže pripraviť pôdu pre medzinárodné pravidlá v oblasti autonómnych zbraní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nezáväzný text predstavuje významný krok po viac ako desiatich rokoch rokovaní o tom, ako regulovať zbraňové systémy schopné identifikovať a zasiahnuť ciele s rôznym stupňom autonómie. Ľudskoprávna organizácia Stop Killer Robots však uviedla, že definícia autonómnej zbrane a opatrenia na zmiernenie jej potenciálnych škodlivých účinkov na civilistov sú v dokumente nedostatočné.
„Je naozaj škoda, že všetka práca krajín na texte za posledné tri roky bola v posledných hodinách podstatne oklieštená,“ povedala pre Reuters výkonná riaditeľka organizácie Nicole van Rooijenová.
Dohoda prichádza v čase, keď rastú obavy z používania autonómnych zbraňových systémov v konfliktoch, napríklad na Ukrajine, v Sudáne či na Blízkom východe. Dokument nie je záväzný, no mohol by viesť k oficiálnym rokovaniam o uzavretí zmluvy.
Rokovania trvali dlho do noci, keďže niektoré krajiny ako Spojené štáty a Rusko odmietali znenie textu. Washington i Moskva totiž uprednostňovali skôr formu usmernení pred medzinárodne právne záväznými pravidlami.
Nezáväzný text predstavuje významný krok po viac ako desiatich rokoch rokovaní o tom, ako regulovať zbraňové systémy schopné identifikovať a zasiahnuť ciele s rôznym stupňom autonómie. Ľudskoprávna organizácia Stop Killer Robots však uviedla, že definícia autonómnej zbrane a opatrenia na zmiernenie jej potenciálnych škodlivých účinkov na civilistov sú v dokumente nedostatočné.
„Je naozaj škoda, že všetka práca krajín na texte za posledné tri roky bola v posledných hodinách podstatne oklieštená,“ povedala pre Reuters výkonná riaditeľka organizácie Nicole van Rooijenová.
Dohoda prichádza v čase, keď rastú obavy z používania autonómnych zbraňových systémov v konfliktoch, napríklad na Ukrajine, v Sudáne či na Blízkom východe. Dokument nie je záväzný, no mohol by viesť k oficiálnym rokovaniam o uzavretí zmluvy.
Rokovania trvali dlho do noci, keďže niektoré krajiny ako Spojené štáty a Rusko odmietali znenie textu. Washington i Moskva totiž uprednostňovali skôr formu usmernení pred medzinárodne právne záväznými pravidlami.