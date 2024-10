Štáty Commonwealthu súhlasili s diskusiami o dedičstve otroctva

Apia 26. októbra (TASR) — Štáty Spoločenstva národov (Commonwealth) sa zhodli na tom, že nastal čas na diskusie o dedičstve "opovrhnutiahodného" transatlantického obchodu s otrokmi a "reparačnej spravodlivosti". Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení prijatom v sobotu na záver summitu spoločenstva združujúceho 56 štátov, ktorý sa prvýkrát konal v tichomorskom ostrovnom štáte Samoa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Dozrel čas na zmysluplné, pravdivé a úctivé rozhovory, ktoré budú formovať spoločnú budúcnosť," píše sa vo vyhlásení.



O znenie záverečného vyhlásenia sa podľa AFP viedli dlhé diskusie, napriek tomu nie je v otázke otroctva taká konkrétna, ako niektoré štáty dúfali. Mnohé štáty Commonwealthu chcú, aby Veľká Británia a iné bývalé koloniálne mocnosti s nimi začali rokovať o reparáciách za otroctvo a iné dedičstvá kolonializmu.



Britský premiér Keir Starmer bol proti rozhovorom o vyplácaní kompenzácií. Na summite sa podľa neho nediskutovalo o peniazoch. Postoj jeho vlády k reparáciám "veľmi jasný", povedal Starmer.



Na summite mal prejav aj britský kráľ Karol III. Niektorí účastníci chceli, aby sa ospravedlnil za otroctvo, z ktorého mala veľký úžitok aj britská kráľovská rodina, to sa však nestalo.



Pre bahamského premiéra Philipa Davisa je otázka kompenzačných platieb stále otvorená. "Hrôzy otroctva zanechali v našich komunitách hlbokú ranu naprieč generáciami, boj za spravodlivosť a odškodnenie sa ani zďaleka neskončil," povedal pre agentúru AFP.



Počas štyroch storočí bolo z Afriky odvlečených do otroctva desať až 15 miliónov ľudí. Kráľ Karol III. na summite vyjadril pochopenie pre požiadavky bývalých kolónií. "Z rozhovorov v rámci Commonwealthu som pochopil, že najbolestivejšie aspekty našej minulosti stále rezonujú," povedal. Cieľom je poučiť sa z minulosti "a nájsť kreatívne spôsoby, ako odstrániť existujúce nerovnosti", povedal.



Zástupcovia štátov Commonwealthu sa dohodli i na Deklarácii o oceánoch, v ktorej sa zaväzujú uznávať súčasné námorné hranice aj pri stúpajúcej hladine morí. Dohodli sa tiež, že do roku 2030 budú chrániť 30 percent rozlohy oceánov a obnovia najmenej 30 percent poškodených morských ekosystémov.



Účastníci summitu sa dohodli na vymenovaní ghanskej ministerky zahraničných vecí Shirley Ayorkorovej Botchweyovej za novú generálnu tajomníčku Commonwealthu.