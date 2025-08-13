< sekcia Zahraničie
Briti, Francúzi a Nemci sú pripravení uvaliť sankcie na Irán

Paríž 13. augusta (TASR) - Británia, Francúzsko a Nemecko oznámili OSN, že sú pripravené znova uvaliť sankcie na Irán za jeho jadrový program, ak do konca augusta nedôjde k žiadnemu diplomatickému riešeniu týkajúceho sa iránskeho jadrového programu. Vyplýva to zo spoločného listu spomínaných štátov, do ktorého nahliadla agentúra AFP, píše TASR.
Tri európske mocnosti v liste adresovanom generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi uviedli, že v prípade, že Teherán nedodrží stanovený termín, sú tieto štáty pripravené „využiť všetky dostupné diplomatické prostriedky na zabezpečenie, aby Irán nevyvinul jadrovú zbraň“.
Ministri zahraničných vecí európskych mocností zo skupiny E3 (Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko) hrozia opätovným zavedením sankcií zmiernených v roku 2015 v rámci jadrovej dohody. AFP tvrdí, že platnosť tejto dohody vyprší v októbri a každá strana tejto dohody môže obnoviť sankcie.
Paríž, Londýn a Berlín opakovane pohrozili sankciami voči Iránu po tom, čo islamská republika po vojne s Izraelom z júna tohto roka prerušila spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).
„Jasne sme uviedli, že ak Irán nebude ochotný dosiahnuť diplomatické riešenie pred koncom augusta 2025, alebo nevyužije príležitosť na predĺženie, E3 je pripravená využiť mechanizmus opätovného zavedenia sankcií,“ vyhlásili v liste ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Británie – Jean-Noël Barrot, Johann Wadephul a David Lammy. Všetky tri štáty sú signatármi jadrovej dohody z roku 2015.
USA v roku 2018 odstúpili od dohody o iránskom jadrovom programe a následne obnovili tvrdé sankcie voči Iránu. Európske krajiny vyhlásili, že budú dodržiavať dohodu. V liste však uviedli záväzky, ktoré Irán podľa ministrov porušil, vrátane nahromadenia zásob uránu vo viac ako 40-násobku povolenej úrovne.
„E3 naďalej plne podporuje diplomatické riešenie krízy spôsobenej iránskym jadrovým programom a bude pokračovať v rokovaniach s cieľom dosiahnuť prerokované riešenie,“ tvrdia šéfovia diplomacií európskych štátov. Dodali však, že sú pripravení a majú právne dôvody na to, aby oznámili vážne neplnenie záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody a tým opätovne zaviedli sankcie, ak sa do konca augusta nedosiahne uspokojivé riešenie.
