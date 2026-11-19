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Štáty EÚ a EP sa predbežne dohodli na odklade pravidiel pre metán
Odklad podľa vyhlásenia Rady EÚ poskytuje prevádzkovateľom a štátom flexibilitu, aby zabezpečili spoľahlivé a bezpečné dodávky energie v súčasných podmienkach globálnej nestability.
Autor TASR
Brusel 19. novembra (TASR) - Vyjednávači členských štátov EÚ a Európskeho parlamentu v noci na štvrtok oznámili, že sa predbežne dohodli na dvojročnom odklade uplatňovania osobitných ustanovení nariadenia o znižovaní emisií metánu, z ktorých vyplývajú pravidlá pre dovozcov ropy, plynu a uhlia. Odklad súvisí s narušením energetického trhu v dôsledku vojny USA a Izraela proti Iránu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Odklad podľa vyhlásenia Rady EÚ poskytuje prevádzkovateľom a štátom flexibilitu, aby zabezpečili spoľahlivé a bezpečné dodávky energie v súčasných podmienkach globálnej nestability, a zároveň ponecháva záväzok EÚ znížiť emisie metánu v súlade s jej klimatickými cieľmi.
Európska komisia navrhovala ročný odklad uplatňovania niektorých ustanovení normy, ktoré mali začať platiť 1. januára 2027, zatiaľ čo Európsky parlament až trojročný. Vyjednávači sa napokon dohodli na dvoch rokoch. To znamená, že pravidlá monitorovania, podávania správ a overovania začnú pre dovozcov fosílnych palív platiť od 1. januára 2029 a povinnosť podávať správy o intenzite emisií metánu od 5. augusta 2030.
„Dnes večer sme dosiahli pragmatickú rovnováhu v otázke regulácie emisií metánu, čím sme zohľadnili tlaky na energetickom trhu a zároveň zachovali vedúcu úlohu EÚ v oblasti znižovania emisií metánu,“ uviedol vo vyhlásení írsky minister energetiky Darragh O’Brien.
Predbežnú dohodu na úrovni vyjednávačov musia ešte podporiť Rada EÚ a Európsky parlament. Následne by mali formálne prijať novelu nariadenia a tá nadobudne platnosť ešte pred koncom roka.
Odklad podľa vyhlásenia Rady EÚ poskytuje prevádzkovateľom a štátom flexibilitu, aby zabezpečili spoľahlivé a bezpečné dodávky energie v súčasných podmienkach globálnej nestability, a zároveň ponecháva záväzok EÚ znížiť emisie metánu v súlade s jej klimatickými cieľmi.
Európska komisia navrhovala ročný odklad uplatňovania niektorých ustanovení normy, ktoré mali začať platiť 1. januára 2027, zatiaľ čo Európsky parlament až trojročný. Vyjednávači sa napokon dohodli na dvoch rokoch. To znamená, že pravidlá monitorovania, podávania správ a overovania začnú pre dovozcov fosílnych palív platiť od 1. januára 2029 a povinnosť podávať správy o intenzite emisií metánu od 5. augusta 2030.
„Dnes večer sme dosiahli pragmatickú rovnováhu v otázke regulácie emisií metánu, čím sme zohľadnili tlaky na energetickom trhu a zároveň zachovali vedúcu úlohu EÚ v oblasti znižovania emisií metánu,“ uviedol vo vyhlásení írsky minister energetiky Darragh O’Brien.
Predbežnú dohodu na úrovni vyjednávačov musia ešte podporiť Rada EÚ a Európsky parlament. Následne by mali formálne prijať novelu nariadenia a tá nadobudne platnosť ešte pred koncom roka.