Štáty EÚ a europoslanci dosiahli predbežnú dohodu o pravidlách pre AI
Autor TASR
Brusel 7. mája (TASR) - Členské štáty EÚ a poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v noci na štvrtok dohodli na zmiernení prelomových pravidiel pre umelú inteligenciu (AI) i na odklade ich zavádzania. Toto rozhodnutie podľa kritikov ukazuje, ako Európa ustupuje veľkým technologickým firmám. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Predbežná dohoda, ktorú musia v najbližších mesiacoch formálne schváliť vlády členských štátov EÚ a EP, sa zrodila v noci na štvrtok po deviatich hodinách rokovaní.
„Dnešná dohoda o Akte o AI výrazne podporuje naše spoločnosti tým, že znižuje opakujúce sa administratívne náklady,“ uviedla vo vyhlásení námestníčka cyperského ministra pre európske záležitosti Marilena Raounaová ako zástupkyňa štátu, ktorý súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Zmeny v Akte o AI, ktorý nadobudol účinnosť v auguste 2024 a ktorého kľúčové časti sa mali zavádzať postupne, sú súčasťou snahy Európskej komisie zjednodušiť množstvo nových digitálnych pravidiel.
Tento tlak na zjednodušenie prišiel po tom, čo podniky upozorňovali na prekrývajúce sa regulácie a byrokraciu, ktoré oslabujú ich schopnosť konkurovať firmám z Ameriky a Ázie.
Vlády EÚ a europoslanci sa dohodli na odložení pravidiel pre vysokorizikové systémy AI, ako sú systémy využívajúce biometrické údaje alebo súvisiace s kritickou infraštruktúrou a presadzovaním práva, a to z pôvodného termínu 2. augusta tohto roka na 2. december 2027.
Zároveň sa dohodli, že z pôsobnosti Aktu o AI vyjmú strojové zariadenia, ktoré už podliehajú sektorovým pravidlám - vlády EÚ a europoslanci tým vyhoveli tlaku podnikateľského sektora.
Dohoda zahŕňa aj zákaz praktík AI, ktoré vytvárajú pornografické obrázky vytvorené bez súhlasu zobrazenej osoby obrázky. Ide o reakciu na obsah vytvorený chatbotom Grok od spoločnosti xAI Elona Muska na platforme X a na sexuálne deepfake materiály vytvorené Grokom. Zákaz začne platiť od 2. decembra.
„Koncom tohto roka budú všetci, no najmä ženy a dievčatá, chránení pred aplikáciami na odhaľovanie tiel, ktoré sú široko dostupné na trhu EÚ. Dnes sme jasne ukončili tento druh násilia voči ľuďom a najmä deťom,“ uviedla holandská europoslankyňa Kim van Sparrentaková.
Povinné vodoznaky pre obsah vytvorený AI budú tiež platiť od 2. decembra.
Pravidlá pre AI, ktoré vznikli v reakcii na obavy z vplyvu tejto technológie na deti, zamestnancov, firmy a kybernetickú bezpečnosť, sú aj po týchto zmenách stále považované za najprísnejšie na svete, konštatoval Reuters.
