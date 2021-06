Štáty EÚ by sa mali riadiť novými pravidlami o autorských právach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 4. júna (TASR) - V pondelok 7. júna uplynie lehota, do konca ktorej majú členské štáty EÚ povinnosť zaviesť nové pravidlá EÚ týkajúce sa autorských práv do svojich vnútroštátnych zákonov. Uviedla v piatok Európska komisia (EK).Smernicu o ochrane autorských práv, ktorú EK navrhla v rolu 2016, schválili poslanci Európskeho parlamentu v marci 2019. Spolu so smernicou o televíznych a rozhlasových programoch vstúpila do platnosti v júni toho istého roku.Prvá zo zmienených smerníc ochraňuje tvorivosť v tzv. digitálnom veku a prináša konkrétne výhody občanom, kreatívnym odvetviam, tlači, výskumníkom, pedagógom a inštitúciám kultúrneho dedičstva v celej EÚ. Ďalšia nová smernica - o televíznych a rozhlasových programoch - zase uľahčí európskym vysielateľom cezhraničné sprístupnenie určitých programov v ich online službách.Komisia zverejnila v piatok usmernenie k článku 17 novej smernice o autorských právach, ktoré ustanovuje nové pravidlá pre digitálne platformy na zdieľanie obsahov.Zámerom oboch zmienených smerníc je modernizácia pravidiel EÚ v oblasti autorských práv a možnosť pre spotrebiteľov a tvorcov vyťažiť maximum z nastupujúcej éry digitalizácie, v ktorej sa služby sťahovania hudby, platformy pre videá na požiadanie, služby družíc a internetovej televízie (IPTV), agregátory správ či platformy s obsahom nahraným používateľmi stali hlavnými spôsobmi, ako sa dostať k autorským dielam a novinovým článkom.Výkonná podpredsedníčka EK pre digitalizáciu Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že smernica o autorských právach i smernica o televíznych a rozhlasových programoch umožnia, aby bolo v celej EÚ k dispozícii viac autorských obsahov." vysvetlila komisárka.