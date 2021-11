Štáty EÚ diskutujú o posilňovacej dávke a jej zmienke v covidpasoch

Brusel 23. novembra (TASR) - Zástupcovia členských krajín EÚ v utorok v Bruseli začali diskusiu o trvaní účinnosti vakcín proti COVID-19 a potrebe podávania posilňujúcej dávky ako možnej podmienky zachovania slobody pohybu v rámci eurobloku na základe covidpasov, čo má zatiaľ neformálne označenie covidpas plus. Uviedli to tlačové agentúry Reuters a AFP.



Európsku komisiu (EK) na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti zastupoval jej podpredseda Maroš Šefčovič. Eurokomisia chce už totiž v priebehu tohto týždňa predložiť návrhy na koordináciu slobody pohybu v rámci Únie pre osoby s certifikátom COVID-19 po tom, ako sa Rakúsko stalo prvou členskou krajinou od začiatku očkovacej kampane, ktorá pre zhoršenú pandemickú situáciu zaviedla lockdown. K opatreniam, ktoré obmedzujú mobilitu občanov, však pristúpili viaceré štáty EÚ.



Grécko prišlo s návrhom, aby covidpasy potvrdzujúce zaočkovanosť, prekonanie choroby alebo čerstvý negatívny test platili pri cestovaní medzi krajinami EÚ len vtedy, ak ich držitelia dostali aj posilňovaciu dávku vakcíny, teda tretiu alebo druhú dávku podľa typu použitej očkovacej látky.



Nemecký minister pre európske záležitosti Michael Roth v tejto súvislosti uviedol, že posilňovacie dávky vakcíny sú "na dennom poriadku", a upozornil na vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že posilňujúca dávka skutočne posilňuje imunitu ľudí voči infekcii nového koronavírusu.



"Návrh, ktorý bude predložený ešte tento týždeň, zdôrazní dôležitosť úlohy digitálneho COVID certifikátu EÚ, ktorý dnes cestujúci nosia so sebou," vyhlásila ešte v pondelok eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová.



Viacerí ministri pre európske záležitosti v utorok, po príchode do Bruselu na prvé diskusie na túto tému, zdôraznili, že covidpas v jeho súčasnej podobe sa musí zachovať ako nástroj na uľahčenie mobility v rámci eurobloku.



"Naši občania požadujú spoločný postup na úrovni EÚ, teda dohodu o platnosti očkovacieho preukazu bez posilňovacej dávky a dohodu o termíne, od ktorého by bola táto dávka povinná na predĺženie platnosti osvedčenia," opísal situáciu luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn.



Podanie posilňovacej dávky šesť mesiacov po podaní dvojdávkovej vakcíny (alebo po jednorazovej dávke od spoločnosti Johnson & Johnson) podporuje Francúzsko u ľudí vo veku nad 65 rokov a Grécko u ľudí starších ako 60 rokov. Eurokomisia v tejto súvislosti pripustila, že účinnosť vakcín po určitom čase klesá.



Tejto téme – zaradeniu posilňovacej očkovacej dávky do covidpasov – sa budú venovať aj šéfovia vlád a štátov členských krajín na decembrovom summite (16. – 17. 12.) v Bruseli.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)