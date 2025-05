Štáty EÚ majú dohodu pôžičiek na obranu do výšky 150 miliárd eur

Brusel 19. mája (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa v pondelok na úrovni bruselských stálych predstaviteľov v zásade dohodli na návrhoch zriadiť program pôžičiek do výšky 150 miliárd eur, ktorého cieľom je posilniť obranu Európy. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného diplomata EÚ, píše TASR.



Nový špecializovaný nástroj SAFE (Security Action for Europe), ktorý poskytne členským štátom pôžičky až do výšky 150 miliárd eur z rozpočtu EÚ, predstavila Európska komisia v marci v rámci bielej knihy o európskej obrane s názvom Pripravenosť 2030. Tento program umožňuje krajinám spoločne nakupovať rakety, delostrelectvo, bezpilotné lietadlá, muníciu a ďalšie vojenské vybavenie.



Pôžičky na projekty, ktoré podporujú obranu a európsky zbrojársky priemysel, budú môcť okrem štátov EÚ získavať aj iné krajiny, ako napríklad Ukrajina. Záujem podieľať sa na tejto iniciatíve prejavila aj Británia, ktorá s EÚ podľa médií v pondelok uzavrie novú dohodu zahŕňajúcu aj oblasť obrany a bezpečnosti.



Európska komisia však iniciatívu SAFE predstavila podľa článku 122 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý jej umožňuje návrh predložiť priamo Rade EÚ v prípade núdze – a tým obísť Európsky parlament. Jeho predsedníčka Roberta Metsolová Komisiu preto varovala, že obchádzanie EP pri schvaľovaní nástroja na financovanie obrany môže viesť až k právnym krokom na Súdnom dvore EÚ. Navrhovaný postup EK odmietol v apríli v právnom stanovisku aj Výbor EP pre právne veci (JURI).



Snahu posilniť obranu Európy okrem iného podnietila vojna na Ukrajine, ktorú pred viac než tromi rokmi napadlo Rusko, aj zmena zahraničnej politiky Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Trump tlačí na amerických spojencov, aby zvýšili obranné výdavky, a americkí predstavitelia naznačujú, že USA mohli svoju vojenskú prítomnosť v Európe výrazne obmedziť.