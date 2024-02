Štáty EÚ odobrili posilnenie úlohy subjektov pre rovnaké zaobchádzanie

Brusel 20. februára (TASR) - Rada EÚ pre všeobecné záležitosti v utorok v Bruseli odobrila konečnú podobu smernice na posilnenie úlohy vnútroštátnych subjektov pre rovnaké zaobchádzanie v celej EÚ, ktoré pomáhajú v boji proti diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Vo všetkých krajinách EÚ boli zriadené orgány pre rovnaké zaobchádzanie, aby bojovali proti diskriminácii a ponúkali pomoc obetiam diskriminácie. Nová smernica má zlepšiť ich efektívnosť a zaručiť nezávislosť. Členské štáty musia zabezpečiť, aby nemohli prijímať pokyny od vlády alebo akéhokoľvek iného subjektu.



Orgány pre rovnaké zaobchádzanie by mali mať dostatočný personál a zdroje, aby mohli zhromažďovať údaje o rovnosti, zvyšovať informovanosť, vyšetrovať, vydávať stanoviská a rozhodnutia a pomáhať obetiam diskriminácie, a to aj pred súdmi.



"Táto smernica výrazne posilní úlohu orgánov pre rovnaké zaobchádzanie ako ochrancov práv európskych občanov, hodnôt EÚ a antidiskriminačných zásad zakotvených v zmluvách o EÚ. Dnešná dohoda je dôležitým krokom smerom k Únii rovnosti," uviedla v správe pre médiá belgická štátna tajomníčka pre rodovú rovnosť, rovnaké príležitosti a rozmanitosť Marie-Colline Leroyová. Zasadnutie viedla v mene belgického predsedníctva v Rade EÚ.



Európska komisia predložila návrh smernice o normách pre subjekty pre rovnaké zaobchádzanie v decembri 2022.



Text smernice schválený členskými štátmi bude zaslaný Európskemu parlamentu spolu so žiadosťou o jeho odsúhlasenie. Očakáva sa, že túto smernicu aj smernicu o rovnakom zaobchádzaní a rovnakých príležitostiach pre ženy a mužov pri zamestnávaní a výbere povolania europoslanci schvália najneskôr v máji 2024. Následne budú mať členské štáty jeden rok na ich zavedenie do svojej vnútroštátnej legislatívy.



