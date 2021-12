Štáty EÚ odobrili premenu EASO na európsku azylovú agentúru

Brusel 9. decembra (TASR) - Rada EÚ pre vnútornú politiku a spravodlivosť prijala vo štvrtok v Bruseli nariadenie, ktorým sa zriaďuje Agentúra EÚ pre azyl. Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť uplatňovanie azylovej politiky v rámci EÚ premenou súčasného Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na plnohodnotnú agentúru. Túto zmenu víta aj Slovenská republika, uviedol po zasadnutí Rady ministrov minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).



Rada EÚ spresnila, že agentúra so sídlom na Malte v La Vallette bude zodpovedná za zlepšenie fungovania spoločného európskeho azylového systému - zodpovedať bude za poskytovanie rozšírenej operačnej a technickej pomoci členským štátom a za prispievanie k väčšej konvergencii pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu. Posilnenie jej právomocí uľahčí aj vysielanie expertov do členských štátov, ktoré požiadajú o operačnú podporu pri zvládaní migračných tlakov.



Európsky parlament toto naradenie schválil na svojom novembrovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.



Mikulec túto transformáciu považuje za dôležitú, aj keď spresnil, že Slovenská republika stále trvá na "balíkovom prístupe", "kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič".



"Agentúra EASO a samozrejme aj Frontex a ostatné agentúry EÚ, ktoré sú činné v tejto sfére, vedia pomôcť krajinám, čo sa teraz ukázalo aj na príklade Litvy, kde bol Frontex nasadený a aj EASO tam malo viac ako 70 ľudí," uviedol Mikulec.



Schválenie tohto nariadenia ocenil aj slovinský minister vnútra Aleš Hojs. Slovinsko viedlo príslušné rokovania z pozície predsedajúcej krajiny v Rade EÚ.



"Mať plnohodnotnú azylovú agentúru EÚ je dôležitým krokom pri budovaní spoločnej európskej azylovej politiky. Agentúra bude schopná poskytnúť rýchlu a hmatateľnú podporu členským štátom, kedykoľvek to bude potrebné. Prispeje to aj k našej spolupráci s tretími krajinami, pričom veľmi konkrétnym spôsobom ukáže silu našej spoločnej akcie," zhodnotil situáciu Hojs v správe pre médiá.