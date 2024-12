Štáty EÚ podporili predĺženie výnimky na vývoz produktov z ruskej ropy

Brusel 16. decembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár informoval v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli o schválení predĺženia výnimky na vývoz ropných produktov vyrobených z ruskej ropy do Českej republiky o šesť mesiacov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa jeho vyhlásenia toto rozhodnutie v pondelok definitívne podporili šéfovia diplomacií všetkých členských štátov EÚ v rámci 15. sankčného balíka voči Rusku, ktorý Únia prijíma v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Predtým sa touto otázkou zaoberali veľvyslanci členských krajín pri EÚ (COREPER).



"Ide o dôležitý úspech slovenskej diplomacie v prospech nášho hospodárstva, a tým aj občanov Slovenska. Vážime si dosiahnutý konsenzus a predovšetkým konštruktívny prístup členských štátov, ktoré počas rokovaní akceptovali naše argumenty v prospech riešenia energetickej bezpečnosti," vyhlásil Blanár.



Zdôraznil, že predĺženie výnimky je dôležité pre bratislavskú rafinériu Slovnaft v súvislosti s vývozom do Česka, ale aj s dostupnosťou nafty pre odber na Ukrajine.



"Nasledujúceho pol roka to umožní Slovnaftu realizovať technologické zmeny a finalizovať opatrenia potrebné na diverzifikáciu zdrojov. Sankčná výnimka rovnako pomôže udržať stabilitu cien na trhu s palivami tak doma, ako celkovo v strednej Európe a zaistí ich dostupnosť," vysvetlil.



Predĺženie výnimky na vývoz ropných produktov spracovaných z ruskej ropy do Česka bolo schválené vlani v decembri s platnosťou do 5. decembra 2024. Pondelňajším rozhodnutím ministri členských štátov EÚ odsúhlasili predĺženie tejto výnimky o šesť mesiacov.



Výnimka zo zákazu nákupu, dovozu a tranzitu ropy a určitých ropných produktov z Ruska do EÚ, teda do členských štátov, ktoré sú vzhľadom na svoju geografickú polohu špecificky závislé od ruských dodávok a nemajú realizovateľné alternatívne možnosti, ako je Slovensko, Česko a Maďarsko, je naďalej vnímaná ako časovo neobmedzená.