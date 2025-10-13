< sekcia Zahraničie
Štáty EÚ podporili zníženie ciel na rôzne ukrajinské výrobky
Rozhodnutie nadväzuje na predbežnú dohodu o preskúmaní prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 13. októbra (TASR) - Ministri vnútra členských krajín EÚ v pondelok v Luxemburgu prijali rozhodnutie o pozícii, ktorú EÚ zaujme v Asociačnom výbore EÚ - Ukrajina, pokiaľ ide o zníženie alebo odstránenie ciel na rôzne agropotravinárske výrobky z Ukrajiny, ako sú mliečne výrobky, čerstvé ovocie a zelenina, mäso a mäsové prípravky. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rozhodnutie Rady EÚ nadväzuje na predbežnú dohodu o preskúmaní prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) medzi EÚ a Ukrajinou, ktorú dosiahla Európska komisia (EK) a Ukrajina 30. júna s cieľom vytvoriť dlhodobý, predvídateľný a recipročný obchodný rámec v širšom kontexte prístupového procesu Ukrajiny.
Minister zahraničných vecí Dánska Lars Lokke Rasmussen v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ v správe pre médiá skonštatoval, že toto rozhodnutie potvrdzuje mnohostrannú podporu EÚ pre Ukrajinu po troch rokoch nevyprovokovanej a neodôvodnenej agresie Ruska.
„Pomáhame Ukrajine vojensky a finančne, ale musíme jej pomôcť aj podporou liberalizácie obchodu. Z odstránenia ciel budú mať úžitok EÚ aj Ukrajina, čo povedie k trvalej hospodárskej stabilite, trvalým obchodným vzťahom a ďalšej integrácii Ukrajiny s Úniou,“ vysvetlil Rasmussen.
Dohodnutá pozícia členských krajín posilní obchodné toky medzi EÚ a Ukrajinou a zabezpečí, aby prístup Ukrajiny na jednotný trh bol podmienený jej postupným zosúladením s výrobnými normami EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, pesticídov a veterinárnych liekov. Zohľadňuje tiež špecifické potreby určitých poľnohospodárskych odvetví EÚ zavedením ochranného mechanizmu, ktorý môže ktorákoľvek strana aktivovať v prípade narušenia trhu.
Pozícia EÚ zabezpečuje tiež, aby prístup na jednotný trh pre najcitlivejšie produkty, ako sú cukor, hydina, vajcia, pšenica, kukurica a med, zostal obmedzenejší a postupnejší. Úplná liberalizácia dovozu sa bude zvažovať iba pre určité necitlivé produkty, ako sú mlieko a mliečne výrobky.
Po prijatí pozície zo strany Rady EÚ konečné rozhodnutie prijme Asociačný výbor EÚ - Ukrajina, ktorý sa stretáva v zložení pre obchod, v rámci procesu preskúmania podľa znenia dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou. Cieľom tohto procesu je urýchliť a rozšíriť odstraňovanie ciel v obchode medzi EÚ a Ukrajinou.
Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou bola podpísaná v roku 2014 a nadobudla platnosť 1. septembra 2017.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
