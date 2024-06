Štáty EÚ predlžili ochranu pre utečencov z Ukrajiny do marca 2026

Brusel/Luxemburg 25. júna (TASR) - Diplomati členských krajín Európskej únie sa v utorok na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu dohodli na predĺžení dočasnej právnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do marca 2026. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Rada ministrov prijala rozhodnutie predĺžiť dočasnú právnu ochranu do 4. marca 2026 pre viac ako štyri milióny Ukrajincov, ktorí utiekli na územie členských krajín Únie pred ruskou agresiou.



Mechanizmus dočasnej ochrany bol spustený 4. marca 2022, niekoľko dní po tom, ako ruské ozbrojené sily začali rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Pôvodne mal trvať do 4. marca 2025.



Utorkové rozhodnutie o rozšírení nemení rozhodnutie z marca 2022, pokiaľ ide o kategórie osôb, na ktoré sa vzťahuje dočasná právna ochrana.



Belgická štátna tajomníčka pre azyl a migráciu Nicole de Moorová, ktorá zasadnutiu diplomatov predsedala v mene belgického predsedníctva v Rade EÚ, v správe pre médiá uviedla, že Rusko deň čo deň terorizuje ukrajinský ľud svojimi útokmi a bombami.



"To nie sú bezpečné podmienky. Tí, ktorí utiekli pred ruskou agresiou, môžu aj naďalej počítať s našou solidaritou," vysvetlila De Moorová.



Dočasná právna ochrana poskytuje okamžitú a kolektívnu ochranu veľkej skupine vysídlených osôb, ktoré prichádzajú do EÚ a nemôžu sa vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Tento systém zmierňuje tlak na vnútroštátne azylové systémy, pretože žiadosti sa nemusia posudzovať individuálne.



Ľudia využívajúci dočasnú ochranu majú rovnaké práva v celej EÚ. Tieto práva zahŕňajú právo na bývanie, prístup na trh práce, poskytovanie lekárskej a sociálnej pomoci a prístup k vzdelaniu pre deti utečencov.



Zákon EÚ o dočasnej ochrane stanovuje minimálne normy ochrany. Skutočná úroveň pomoci sa môže v jednotlivých členských štátoch EÚ líšiť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)