Prijali nový rámec sankcii, zameraný na destabilizačné kroky Ruska

Brusel/Luxemburg 8. októbra (TASR) - Ministri financií členských krajín EÚ v utorok v Luxemburgu rozhodli o vytvorení nového rámca pre reštriktívne opatrenia v reakcii na destabilizačné kroky Ruska v zahraničí. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nový právny rámec umožní EÚ zamerať sa na jednotlivcov a subjekty zapojené do činností a politík vlády Ruskej federácie, ktoré podkopávajú základné hodnoty EÚ a jej členských štátov, ich bezpečnosť, nezávislosť a integritu, ako aj hodnoty medzinárodných organizácií a tretích krajín.



V praxi to znamená, že EÚ bude odteraz schopná riešiť rôzne hybridné hrozby, akými sú podkopávanie volebných procesov a fungovania demokratických inštitúcií; ohrozenia a sabotáže hospodárskych činností, služieb verejného záujmu alebo kritickej infraštruktúry. K týmto hrozbám patrí aj využívanie koordinovaných dezinformácií, manipulácia a zasahovanie do zahraničných informácií, škodlivé kybernetické aktivity, inštrumentalizácia toku migrantov a iné destabilizujúce aktivity.



Utorňajšie rozhodnutie, založené na návrhu šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella, je súčasťou reakcie EÚ na pokračujúcu kampaň hybridných aktivít zo strany Ruska, ktorá sa prejavuje prostredníctvom nových operácií na európskej pôde.



V rámci novozavedeného rámca budú mať sankcionované osoby a subjekty zmrazené aktíva v krajinách EÚ a občania a spoločnosti členských krajín budú mať zakázané sprístupňovať im finančné prostriedky. Okrem toho sa na fyzické osoby bude vzťahovať aj zákaz cestovania, ktorý im znemožní vstup do členských krajín EÚ alebo prechod cez ich územie.