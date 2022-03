Štáty EÚ prijímajúce Ukrajincov môžu žiadať o pomoc eurokomisiu

Brusel 21. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) spustila v pondelok osobitnú výzvu v rámci Nástroja technickej podpory (TSI) na pomoc členským štátom EÚ, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny, a pre postupné ukončenie ich závislosti od fosílnych palív z Ruska. Informuje spravodajca TASR.



Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti upozornila, že EÚ zareagovala na ruskú inváziu na Ukrajine pohotovo, jednotne a dôrazne. Podľa jej slov Nástroj technickej podpory je flexibilný nástroj, ktorý sa dokáže prispôsobiť rôznym politickým okolnostiam.



"Teraz sme pripravení pomôcť členským štátom privítať a integrovať ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine a znížiť závislosť týchto krajín od fosílnych palív, vrátane tých, ktoré pochádzajú z Ruska, investovaním do čistých zdrojov energie a energeticky účinných technológií," vysvetlila komisárka v správe pre médiá.



Po výzve Európskej komisie môžu členské štáty bezodkladne zaslať do Bruselu žiadosti o technickú podporu vo viacerých oblastiach. Týka sa to napríklad budovania inštitucionálnych a operačných kapacít na privítanie utečencov z Ukrajiny, čo v rámci systému dočasnej ochrany zahŕňa pomoc vnútroštátnym orgánom urýchliť prístup utečencov k bývaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a na trh práce. Členské štáty môžu eurokomisii zaslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 8. apríla 2022.



Týka sa to tiež posilnenia sociálnej a ekonomickej integrácie utečencov z Ukrajiny. Pokiaľ ide o prístup na trh práce, EK podporí členské štáty pri vytváraní štandardizovaného mechanizmu na uznávanie akademických kvalifikácií utečencov. Komisia bude prijímať žiadosti o osobitnú podporu do 8. apríla 2022.



Do tretice ide o možnosť čo najlepšie využiť fondy EÚ na zabezpečenie ubytovania pre ukrajinské rodiny alebo deti bez sprievodu. Aj v tomto prípade členské štáty môžu zaslať svoju žiadosť do 8. apríla 2022.



V neposlednom rade je TSI zameraný aj na postupné ukončenie závislosti členských štátov od fosílnych palív z Ruska. To zahŕňa identifikáciu najlepších reforiem a investícií na vnútroštátnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni v súlade s novou iniciatívou eurokomisie známou od názvom REPowerEU. Členské štáty môžu zaslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 24. marca 2022.



TSI je hlavným nástrojom eurokomisie na poskytovanie technickej podpory reformám v EÚ na základe požiadaviek vnútroštátnych orgánov. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021–2027 a plánu obnovy pre Európu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)