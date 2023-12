Štáty EÚ sa dohodli na normách cezhraničného presunu právnych konaní

Brusel 4. decembra (TASR) - Krajiny EÚ sa v pondelok v Bruseli dohodli na rokovacej pozícii k navrhovanej legislatíve o presune právneho konania v trestných veciach medzi členskými štátmi. Informuje o tom spravodajca TASR.



Cieľom návrhu Európskej komisie je prispieť k efektívnemu a riadnemu výkonu trestného súdnictva v členských štátoch a zabrániť súbežným právnym konaniam.



Keď sa trestný čin týka viacerých krajín EÚ, môže to sťažiť stíhanie, upozornil španielsky minister spravodlivosti Félix Bolaňos v mene krajiny predsedajúcej v Rade EU.



"Preto sa naše súdne systémy musia prispôsobiť novým výzvam cezhraničnej trestnej činnosti. Takýto postoj členských štátov je dôležitým krokom k zefektívneniu súdneho systému EÚ a k lepšej ochrane základných práv," uviedol Bolaňos.



Toto nariadenie po prijatí pomôže predchádzať beztrestnosti v prípade odmietnutia vydať osobu do iného členského štátu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.



Zoznam spoločných kritérií pre prevod právneho konania zahŕňa napríklad požiadavky, aby trestný čin bol spáchaný na území členského štátu, do ktorého má byť právne konanie odovzdané a aby podozrivé či obvinené osoby boli štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu alebo v ňom mali trvalý pobyt alebo aby sa nachádzali v členskom štáte, do ktorého má byť konanie odovzdané.



Krajina, ktorá bola požiadaná o prevod konania, musí informovať druhú krajinu o svojom rozhodnutí – či ho prijme alebo odmietne – najneskôr do 60 dní od prijatia žiadosti. Túto lehotu možno predĺžiť najviac o 30 dní.



Podozriví, obvinení a obete trestných činov budú mať právo na opravný prostriedok proti rozhodnutiu o prevode trestného stíhania a budú si ho môcť uplatniť v krajine, do ktorej má byť trestné konanie odovzdané. Lehota bude maximálne 20 dní.





