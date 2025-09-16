< sekcia Zahraničie
Štáty EÚ sa dohodli na opatreniach pre návrat Ukrajincov po vojne
Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine utieklo do Európskej únie viac ako 4,3 milióna ľudí, uvádza Európska komisia.
Autor TASR
Brusel 16. septembra (TASR) - Krajiny Európskej únie sa v utorok dohodli na koordinovanom prístupe k návratu vysídlených Ukrajincov, keď to dovolia podmienky, a ponúknutiu legálneho pobytu oprávneným utečencom. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Neúprosné a neopodstatnené útoky Ruska na Ukrajinu pokračujú. Solidarita EÚ s ukrajinským ľudom zostáva neochvejná,“ povedal dánsky minister pre imigráciu Kaare Dybvad Bek. „Zároveň je rozumné pripraviť sa na deň, keď situácia umožní ukrajinskému ľudu vrátiť sa domov a pomôcť obnoviť svoju krajinu,“ dodal.
Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine utieklo do Európskej únie viac ako 4,3 milióna ľudí, uvádza Európska komisia. Nemecko prijalo najväčší podiel, viac ako 1,2 milióna ľudí. Mnohí využívajú tzv. dočasný ochranný štatút, ktorý umožňuje ukrajinským občanom prístup na trhy práce EÚ, sociálne dávky a lekársku starostlivosť bez požiadania o azyl.
Tento štatút sa má skončiť v marci 2027 a Ukrajinci po splnení podmienok dostanú národné povolenia na pobyt, „vydané napríklad z dôvodov súvisiacich so zamestnaním, odbornou prípravou, vzdelávaním alebo rodinnými dôvodmi“, uvádza sa v tlačovej správe EÚ.
Krajiny EÚ majú podporovať Ukrajincov, ktorí sa chcú vrátiť do domovskej krajiny, vrátane umožnenia prieskumných návštev Ukrajiny a vytvorenia špecializovaných programov návratu. Podľa nových usmernení tiež majú informovať vysídlených Ukrajincov o ich možnostiach, právach a povinnostiach po skončení dočasného štatútu ochrany.
