Štáty EÚ sa dohodli na operácii na ochranu lodí v Červenom mori

Brusel 22. januára (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa v pondelok "v zásade" dohodli na spustení vojenskej operácie na ochranu medzinárodnej lodnej dopravy v Červenom mori, na ktorú útočia jemenskí povstalci. Informoval o tom šéf diplomacie EÚ Josep Borrell po stretnutí ministrov zahraničných vecí v Bruseli, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



EÚ by mala do Červeného mora nasadiť vojnové lode a systémy včasného varovania. K útokom Spojených štátov na húsijských povstalcov v Jemene sa však sily EÚ nemajú pridať.



Nemecká agentúra píše, že Berlín by sa mal zapojiť nasadením fregaty Hessen. Tento krok musí najprv schváliť Spolkový snem. Loď je vybavená raketami protivzdušnej obrany a je špeciálne prispôsobená na sprevádzanie iných plavidiel a na námorný prieskum. So svojím špeciálnym radarom dokáže pokryť územie s veľkosťou Severného mora.