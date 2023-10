Štáty EÚ sa dohodli na poslednej časti reformy azylovej politiky

Brusel 4. októbra (TASR) – Členské štáty EÚ sa v stredu dohodli na poslednej časti reformy spoločnej azylovej a migračnej politiky. Týka sa kľúčovej oblasti postupov v krízových situáciách a nepredvídaných okolnostiach, uviedla Rada EÚ v oznámení, informuje TASR.



Dohoda prišla po dlhých sporoch krajín Únie na stretnutí ich veľvyslancov v Bruseli. Schválená pozícia členských štátov bude teraz základom pre rokovania predsedníctva Rady EÚ s Európskym parlamentom (EP) o novom pakte o migrácii a azyle.



"Dnes sme dosiahli obrovský krok vpred v otázke kritickej pre budúcnosť EÚ," uviedol za španielske predsedníctvo úradujúci minister vnútra Fernando Grande-Marlaska.



Nový mechanizmus je zameraný na to, ako môžu štáty EÚ vyhlásiť stav krízy a uplatniť osobitné krízové opatrenia na zníženie záťaže pri príchode veľkého počtu utečencov. K možnostiam patrí predĺženie lehôt na registráciu žiadostí na vonkajších hraniciach alebo zníženie štandardov ubytovania a poskytovanej starostlivosti. Ďalším žiadateľom by mohli nariadiť, aby zotrvali v prijímacích centrách pri hranici, nie však dlhšie než 12 týždňov, približuje agentúra DPA.



Tieto krajiny by tiež mohli požiadať o solidárne a podporné opatrenia od EÚ a ďalších jej členov – vo forme premiestnenia azylantov do iného štátu, prevzatia spracovaní žiadostí o azyl inou krajinou, prípadne finančného príspevku alebo alternatívnych opatrení, uvádza Rada EÚ v tlačovej správe.