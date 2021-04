Štáty EÚ sa dohodli na usmerneniach pre zavedenie COVID pasov

Brusel 22. apríla (TASR) - Členské štáty EÚ sa vo štvrtok dohodli na usmerneniach týkajúcich sa hlavných technických špecifikácií na implementáciu systému pre zavedenie a fungovanie digitálneho očkovacieho preukazu, takzvaného COVID pasu.



Európska komisia (EK) oznámila, že sa tak stalo mesiac po tom ako predložila návrh na zavedenie digitálneho očkovacieho preukazu. Ma usmerneniach sa dohodli odborníci z členských štátov zastúpení v sieti eHealth.



Podľa EK ide o zásadný krok pre vytvorenie potrebnej infraštruktúry na úrovni celej EÚ a je preto dôležité pokročiť v práci na technickej implementácii súčasne s prebiehajúcim legislatívnym procesom. Tak, aby sa zabezpečilo zavedenie tzv. digitálnych zelených preukazov v celej EÚ do konca júna 2021. Členské štáty boli zároveň vyzvané, aby nasadili potrebné technické riešenia na vnútroštátnej úrovni.



Dohodnutá technická špecifikácia sa týka štruktúry údajov a mechanizmov kódovania vrátane QR kódu, ktoré zabezpečia, že všetky certifikáty, či už digitálne alebo papierové, bude možné prečítať a overiť v celej EÚ.



V usmerneniach sa opisuje aj portál EÚ, ktorý bol založený eurokomisiou a ktorý umožní zdieľanie kľúčov elektronického podpisu, aby bolo možné overiť pravosť očkovacích preukazov v celej EÚ. Cez tento portál nebudú prechádzať žiadne osobné údaje držiteľov preukazov, pretože tie nie sú potrebné na overenie.



Pokyny, na ktorých sa členovia EÚ dohodli, popisujú aj prvky referenčného implementačného softvéru na vydávanie digitálnych zelených preukazov. Aj keď bude úlohou členských štátov, aby tieto systémy zriadili na vnútroštátnej úrovni, referenčné implementácie pomôžu urýchliť zavedenie COVID pasov, pretože členské štáty na nich budú môcť stavať. Referenčné implementácie budú k dispozícii do polovice mája.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti pripomenul, že exekutíva EÚ bude po technickej stránke pripravená na vydávanie preukazov do 1. júna a očakáva postupné pripájanie sa členských štátov. "Takto môžeme zabezpečiť, aby bol systém zavedený do začatia letnej sezóny. Sme pripravení podporiť členské štáty v ich úsilí čo najskôr rozvinúť potrebnú technickú infraštruktúru," uviedol komisár v správe pre médiá.



Podľa eurokomisie budú mať COVID pasy zásadný význam pre členské štáty v ich boji proti pandémii koronavírusu a zároveň umožnia občanom EÚ vykonávať svoje právo na voľný pohyb "koordinovaným a bezpečným spôsobom".



