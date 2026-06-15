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Štáty EÚ sa nedohodli na sankciách voči Ben Gvirovi
O zaradenie diskusie o sankciách na Ben Gvira na program pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci koncom mája Kallasovú požiadal taliansky minister zahraničia Antonio Tajani.
Autor TASR
Brusel 15. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa nedohodli na sankciách voči izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi. Oznámila to v pondelok šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Mnohé členské štáty navrhli uvaliť sankcie na ministra Ben Gvira, ale v tejto veci nebol dosiahnutý konsenzus,“ uviedla. Viaceré európske štáty žiadali uvaliť sankcie na Ben Gvira po tom, čo na sociálnych sieťach zverejnil video, na ktorom sa vysmieva aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do Pásma Gazy.
Na videu z prístavu Ašdod kľačia aktivisti so zaviazanými očami v predklone s rukami zviazanými za chrbtom. Ben Gvir medzi nimi prechádza s izraelskou vlajkou a s výsmechom sa im prihovára slovami: „Vitajte v Izraeli, my sme pánmi tohto domu.“
O zaradenie diskusie o sankciách na Ben Gvira na program pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci koncom mája Kallasovú požiadal taliansky minister zahraničia Antonio Tajani.
„Mnohé členské štáty navrhli uvaliť sankcie na ministra Ben Gvira, ale v tejto veci nebol dosiahnutý konsenzus,“ uviedla. Viaceré európske štáty žiadali uvaliť sankcie na Ben Gvira po tom, čo na sociálnych sieťach zverejnil video, na ktorom sa vysmieva aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do Pásma Gazy.
Na videu z prístavu Ašdod kľačia aktivisti so zaviazanými očami v predklone s rukami zviazanými za chrbtom. Ben Gvir medzi nimi prechádza s izraelskou vlajkou a s výsmechom sa im prihovára slovami: „Vitajte v Izraeli, my sme pánmi tohto domu.“
O zaradenie diskusie o sankciách na Ben Gvira na program pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci koncom mája Kallasovú požiadal taliansky minister zahraničia Antonio Tajani.