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Štáty EÚ sa nedohodli na sankciách voči Ben Gvirovi

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Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová. Foto: TASR

O zaradenie diskusie o sankciách na Ben Gvira na program pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci koncom mája Kallasovú požiadal taliansky minister zahraničia Antonio Tajani.

Autor TASR
Brusel 15. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa nedohodli na sankciách voči izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi. Oznámila to v pondelok šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Mnohé členské štáty navrhli uvaliť sankcie na ministra Ben Gvira, ale v tejto veci nebol dosiahnutý konsenzus,“ uviedla. Viaceré európske štáty žiadali uvaliť sankcie na Ben Gvira po tom, čo na sociálnych sieťach zverejnil video, na ktorom sa vysmieva aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do Pásma Gazy.

Na videu z prístavu Ašdod kľačia aktivisti so zaviazanými očami v predklone s rukami zviazanými za chrbtom. Ben Gvir medzi nimi prechádza s izraelskou vlajkou a s výsmechom sa im prihovára slovami: „Vitajte v Izraeli, my sme pánmi tohto domu.“

O zaradenie diskusie o sankciách na Ben Gvira na program pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci koncom mája Kallasovú požiadal taliansky minister zahraničia Antonio Tajani.
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