Štáty EÚ sa zhodli na potrebe boja proti dezinformáciám o klíme

Varšava 30. apríla (TASR) - Počas dvojdňového neformálneho zasadnutia Rady Európskej únie pre životné prostredie vo Varšave sa ministri členských štátov EÚ zhodli na potrebe podpory ekologických inovácií a boja proti dezinformáciám v tejto oblasti. TASR o tom informuje na základe utorkovej tlačovej správy poľského predsedníctva v Rade EÚ.



Ministri diskutovali o cieľoch a hodnotách európskeho plánu adaptácie na zmenu klímy, úlohe technológií pri urýchľovaní ekologických inovácií a potrebe zapojiť súkromný sektor do opatrení v oblasti klímy.



„Iba Európa bohatých národov so silnými ekonomikami môže byť šampiónom celosvetového úsilia v boji proti zmene klímy,“ vyhlásila poľská ministerka pre klímu a životné prostredie Paulina Hennigová-Klosková.



Na stretnutí sa hovorilo o podpore inovatívnych zelených podnikov v Európe. „Zmena klímy je zároveň aj biznisovou výzvou – narúša činnosť a dodávateľské reťazce, no zároveň prináša nové príležitosti. Podpora firiem pri vývoji zelených technológií im pomáha adaptovať sa na klimatické zmeny a zároveň posilňuje ekonomiku,“ doplnila poľská ministerka.



Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom. Rok 2024, ktorý priniesol rôzne extrémne meteorologické javy od silných búrok po vlny horúčav, bol zároveň najteplejším rokom v histórii meraní. V marci predošlého roka Európska environmentálna agentúra (EEA) v správe identifikovala 36 rizík ohrozujúcich energetickú a potravinovú bezpečnosť, verejné zdravie a ďalšie oblasti.



„Adaptácia na klimatické zmeny je ochranou občanov... Tieto problémy ovplyvňujú naše peňaženky aj konkurencieschopnosť našich ekonomík,“ zdôraznila ministerka a dodala, že účastníci stretnutia diskutovali o efektívnych adaptačných plánoch na meniace sa klimatické podmienky.



Jedným z hlavných bodov rozhovorov bola aj téma dezinformácií. Ministri zdôraznili potrebu koordinovanej spolupráce v boji proti falošným tvrdeniam týkajúcim sa politík v oblasti energie, klímy a životného prostredia.



Ministri členských krajín sa zhodli, že EÚ by mala regulovať platformy sociálnych médií v záujme ľudí, ktorí ich používajú. V boji proti dezinformáciám je podľa nich dôležitá aj spolupráca medzi členskými štátmi a rozvoj sietí odborníkov a digitálnych nástrojov na boj proti dezinformáciám. Kľúčové je tiež vzdelávanie občanov v oblasti kritického myslenia a podpora vedomostí o klíme a životnom prostredí.