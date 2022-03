Štáty EÚ sa zhodli na vyššom zastúpení žien na riaditeľských pozíciách

Brusel 14. marca (TASR) - Ministri práce a sociálnych vecí členských krajín EÚ sa na pondelňajšom zasadnutí v Bruseli dohodli na "všeobecnom prístupe" k navrhovaným právnym predpisom EÚ, ktorých cieľom je zlepšiť rodovú rovnováhu medzi nevýkonnými riaditeľmi kótovaných spoločností. Informuje o tom spravodajca TASR.



Účelom smernice EÚ je stanoviť kvantitatívny cieľ pre podiel žien v predstavenstvách spoločností kótovaných na burze. Spoločnosti by po konečnom prijatí smernice museli podniknúť kroky, aby do roku 2027 najmenej 40 percent nevýkonných riaditeľských pozícií zastávali ženy alebo 33 percent v prípade, ak sa započítajú všetci členovia predstavenstva firmy. Pozícia Rady EÚ objasňuje, že je na členských štátoch (a nie spoločnostiach), aby si vybrali medzi týmito dvoma navrhovanými cieľmi.



Spoločnosti, ktoré tieto ciele nedosiahnu, by museli pri menovaní alebo voľbe nových riaditeľov uplatňovať jasné, jednoznačné a neutrálne formulované kritériá.



Politickú dohodu považuje za úspech aj francúzske predsedníctvo v Rade EÚ. Francúzska ministerka práce, zamestnanosti a ekonomického začlenenia Elisabeth Borneová, ktorá predsedala Rade ministrov, uvedenú dohodu označila za "krok vpred". Vyzvala na rýchle začatie rokovaní s Európskym parlamentom s cieľom prijatia smernice.



Podľa tlačovej správy Rady EÚ v októbri 2021 bolo len 30,6 percenta členov predstavenstiev a len 8,5 percent predsedov predstavenstiev ženského rodu. Rozdiel medzi členskými štátmi je tiež veľký.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)