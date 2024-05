Štáty EÚ schválili smernicu o boji proti násiliu páchanému na ženách

Brusel 7. mája (TASR) - Členské štáty Európskej únie v utorok schválili historicky prvú únijnú smernicu o boji proti násiliu páchanému na ženách a zabezpečení väčších práv pre obete domáceho a iného násilia, píše TASR na základe tlačovej správy Rady EÚ.



Tieto opatrenia sú nevyhnutné na zabezpečenie hodnôt a základných práv rovnosti žien a mužov a nediskriminácie, uvádza sa v správe. Smernica vyžaduje, aby všetky krajiny EÚ kriminalizovali mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené manželstvá či kybernetické násilie, ako napríklad nedobrovoľné zdieľanie intímnych fotografií.



Za spáchanie týchto trestných činov hrozí trest odňatia slobody v rozsahu najmenej jeden až päť rokov. Nová smernica obsahuje aj rozsiahly zoznam priťažujúcich okolností, ako je spáchanie trestného činu na dieťati, bývalom alebo súčasnom manželovi alebo partnerovi, verejnom predstaviteľovi, novinárovi alebo obhajcovi ľudských práv, za ktoré hrozia prísnejšie tresty.



Nová legislatíva obsahuje aj opatrenia na predchádzanie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia a stanovuje normy na ochranu obetí týchto trestných činov.



Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať tri roky na to, aby sa pripravili na vykonávanie ustanovení uvedenej smernice.



Európska komisia (EK) pod vedením podpredsedníčky EK pre hodnoty a transparentnosť Věry Jourovej a eurokomisárky pre rovnosť Heleny Dalliovej predložila návrh tejto smernice 8. marca 2022. Predošlý týždeň smernicu schválili aj poslanci Európskeho parlamentu.



Smernica je právny akt prijatý inštitúciami EÚ určený členským štátom. Vnútroštátne orgány určujú formu a metódy, ktoré používajú na začlenenie smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Ak členský štát transponuje smernicu do svojho vnútroštátneho práva nesprávne alebo ho do neho nepreberie včas, EK môže začať konanie vo veci porušenia povinnosti a následne predložiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ.