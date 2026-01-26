< sekcia Zahraničie
Štáty EÚ schválili zákaz dovozu plynu z Ruska, SR bola proti
Zákaz schválili ministri pri finálnom hlasovaní na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.
Brusel 26. januára (TASR) - Členské štáty Európskej únie v pondelok definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027. Proti schváleniu, na ktoré stačila kvalifikovaná väčšina, hlasovalo Slovensko a Maďarsko. Budapešť avizovala, že zákaz napadne na Súdnom dvore EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Nariadenie RePowerEU počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy. Úplný zákaz má začať platiť od konca tohto roka pre LNG a pre potrubný plyn 30. septembra 2027, najneskôr však 1. novembra 2027 v prípade, že bude mať daná krajina pred vykurovacou sezónou problémy s naplnením svojich zásobníkov iným než ruským plynom.
Zákaz schválili ministri pri finálnom hlasovaní na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli. Umožnili tým, že sa z plánu stalo nariadenie, ktoré bude teraz zverejnené v úradnom vestníku. Platnosť nariadenie nadobudne deň po zverejnení a bude sa vzťahovať na všetky členské štáty EÚ.
„Od dnešného dňa bude energetický trh EÚ silnejší, odolnejší a diverzifikovanejší. Zbavujeme sa škodlivej závislosti od ruského plynu a v duchu solidarity a spolupráce robíme významný krok smerom k autonómnej energetickej únii,“ uviedol vo vyhlásení cyperský minister energetiky Michael Damianos, ktorého krajina predsedá Rade EÚ.
Krajiny EÚ majú pred povolením dovozu plynu do Únie overiť štát jeho pôvodu. Pri nedodržaní nových pravidiel vyplývajúcich z nariadenia môžu hroziť maximálne pokuty vo výške najmenej 2,5 milióna eur pre fyzické osoby a najmenej 40 miliónov eur pre spoločnosti.
Do 1. marca tohto roka musia štáty EÚ pripraviť národné plány na diverzifikáciu dodávok plynu a identifikovať možné výzvy pri nahradzovaní plynu z Ruska. Spoločnosti budú na tento účel povinné oznámiť Európskej komisii a príslušným úradom všetky zostávajúce zmluvy na dodávky ruského plynu. Krajiny EÚ, ktoré stále dovážajú ruskú ropu, budú musieť predložiť aj plány diverzifikácie zdrojov.
Zároveň v prípade vyhlásenia núdzovej situácie a vážneho ohrozenia bezpečnosti dodávok v jednej alebo viacerých krajinách EÚ môže Brusel pozastaviť zákaz dovozu ruského plynu na obdobie najviac štyroch týždňov.
MZVEZ: Slovensko hlasovalo proti nariadeniu o ukončení dovozu ruského plynu
Na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli sa v pondelok uskutočnilo finálne hlasovanie o nariadení o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu, zlepšení monitorovania potenciálnych energetických závislostí a o zmene nariadenia, tzv. REPowerEU. V mene Slovenskej republiky štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok vyjadril zásadné výhrady a hlasoval proti prijatiu predmetnej legislatívy. Legislatíva REPowerEU bola schválená, keďže získala požadovanú kvalifikovanú väčšinu hlasov členov Rady EÚ. Informoval o tom komunikačný odbor MZVEZ.
„Slovenská republika podporuje spoločné európske úsilie zamerané na postupné znižovanie závislosti od dovážaných fosílnych palív. Toto úsilie však musí primerane zohľadňovať geografické, infraštruktúrne a ekonomické špecifiká najviac dotknutých členských štátov, ako aj existujúce právne obmedzenia. Slovensko hlasovalo proti prijatiu nariadenia REPower EÚ z dôvodu očakávaných negatívnych ekonomických a finančných dopadov, ako tiež jeho potenciálnych nepriaznivých účinkov na bezpečnosť dodávok plynu,“ uviedol Eštok.
SR k svojej pozícii pripojila zároveň písomné vyhlásenie, v ktorom poukázala na kľúčové dôvody nesúhlasu, ktorým je skutočnosť, že Slovensko ako vnútrozemský štát nemá priamy prístup k LNG terminálom. Napriek významným investíciám do prepojovacích vedení a rozvoja infraštruktúry sú mimo územia SR problematické miesta, ktoré obmedzujú prístup k dostatočným alternatívnym dodávkam plynu a ich cenovú dostupnosť.
Podľa SR taktiež existujú vážne právne a finančné riziká vyplývajúce z dlhodobých kontraktov na dodávky plynu vrátane možných arbitrážnych sporov a kompenzačných nárokov. Nariadenie neposkytuje dostatočnú flexibilitu ani efektívne nástroje pre najviac zasiahnuté členské štáty. SR má výhrady aj k zvolenému právnemu základu nariadenia a k jeho súladu so zásadami proporcionality a energetickej solidarity.
Slovenská strana zároveň vyjadrila znepokojenie nad zámerom Európskej komisie predložiť do konca roka 2027 legislatívny návrh na úplný zákaz dovozu ropy z Ruskej federácie. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) ide o krok, ktorý musí byť dôkladne vyhodnotený z hľadiska jeho dopadov na energetickú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a sociálnu stabilitu členských štátov.
„Nemôžeme akceptovať riešenia, ktoré nereflektujú reálne možnosti a špecifiká jednotlivých krajín. Preto sa obrátime na Súdny dvor Európskej únie a budeme iniciovať konanie smerujúce k zrušeniu nariadenia REPower EÚ o zákaze dovozu ruských energií,“ informoval Blanár. Zdôraznil, že aj napriek nesúhlasu ostáva Slovensko konštruktívnym partnerom v európskej energetickej politike.
„Naďalej budeme aktívne presadzovať riešenia, ktoré posilnia energetickú bezpečnosť Európskej únie, no súčasne zabezpečia spravodlivý, realistický a sociálne udržateľný prechod pre všetky členské štáty, a to najmä pre tie, ktoré sú z hľadiska infraštruktúry a geografickej polohy najviac zraniteľné,“ dodal Blanár.
