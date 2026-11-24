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Štáty EÚ ušetria zrušením medzier v dodržiavaní daňových predpisov
Komisia pripomenula, že každý rok sa v Európskej únii (EÚ) stráca viac ako 200 miliárd eur na daňových príjmoch v dôsledku medzier v dodržiavaní daňových predpisov.
Autor TASR
Brusel 24. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila oznámenie s názvom Zohľadnite medzery v daňových predpisoch 2026, v ktorom ukazuje, ako môžu lepšie dodržiavanie daňových predpisov, lepšia správa daňových výdavkov a lepší výber daní pomôcť členským štátom ušetriť miliardy eur verejných financií a vytvoriť priestor pre investície. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že každý rok sa v Európskej únii (EÚ) stráca viac ako 200 miliárd eur na daňových príjmoch v dôsledku medzier v dodržiavaní daňových predpisov. Ide o príjmy, ktoré sú splatné zo zákona, ale zostávajú nevybrané pre daňové úniky, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, administratívne nedostatky alebo neúmyselné chyby.
To zahŕňa približne 125 miliárd eur na dani z pridanej hodnoty (DPH) a takmer 50 miliárd eur na dani z príjmov právnických osôb.
Okrem toho členské štáty každoročne hlásia približne 750 miliárd eur v ušlých príjmoch z daňových výdavkov, ako sú oslobodenia od dane, znížené sadzby, daňové úľavy a stimuly.
Získanie čo i len časti týchto chýbajúcich príjmov by pomohlo členským štátom zmierniť tlak na napäté rozpočty a vytvoriť fiškálny priestor pre strategické investície.
Oznámenie EK ukazuje, že modernizované a integrované daňové správy môžu znížiť záťaž pre daňovníkov, ktorí dodržiavajú predpisy, posilniť spravodlivosť a zlepšiť fungovanie jednotného trhu.
Komisia odporúča silnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a je pripravená pomôcť im stanoviť spoločné priority a ciele.
Na dosiahnutie týchto cieľov oznámenie stanovuje konkrétny plán pre členské štáty aj pre eurokomisiu. Plán zahŕňa budovať odborné znalosti v oblasti odhadovania daňových medzier, zlepšovať a harmonizovať metódy. Predvída tiež zabezpečiť podrobné podávanie správ o daňových výdavkoch - členské štáty by mali zverejňovať pravidelné, komplexné a podrobné správy o daňových výdavkoch, v ktorých by sa uvádzali ich náklady, príjemcovia a zamýšľané výsledky a tiež by mali pravidelne hodnotiť daňové výdavky.
Komisia odporúča podporiť digitálnu transformáciu, čo v praxi znamená, že členské štáty by mali nahradiť fragmentované IT systémy integrovanými digitálnymi platformami a lepšie využívať dáta a analýzu rizík založenú na umelej inteligencii, čo im pomôže odhaliť daňové podvody a úniky alebo vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a znížiť administratívnu záťaž.
Podľa plánu EK by členské štáty mali posilniť výber a vymáhanie daní centralizáciou funkcií vymáhania, zintenzívnením spolupráce so súdmi a orgánmi platobnej neschopnosti a lepším využitím cezhraničnej pomoci. To pomôže efektívnejšie vymáhať nezaplatené dane a znížiť straty pre verejné financie.
Tohtoročné oznámenie je sprevádzané 27 informáciami o jednotlivých krajinách a predkladá praktický program reforiem pre členské štáty a EÚ. Zdôrazňuje, že systematickejšie meranie daňových medzier, prísnejšie preskúmanie daňových výdavkov a urýchlenie digitálnej transformácie daňových správ môže priniesť konkrétne výsledky.
V prípade Slovenska 19-stranová správa okrem iného konštatuje, že krajina naďalej čelí značným výzvam v oblasti vymáhania, že je potrebné ďalšie úsilie na zlepšenie efektívnosti vymáhania dlhov, riešenie nevymáhateľných nedoplatkov a posilnenie mechanizmov vymáhania.
Komisia pripomenula, že každý rok sa v Európskej únii (EÚ) stráca viac ako 200 miliárd eur na daňových príjmoch v dôsledku medzier v dodržiavaní daňových predpisov. Ide o príjmy, ktoré sú splatné zo zákona, ale zostávajú nevybrané pre daňové úniky, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, administratívne nedostatky alebo neúmyselné chyby.
To zahŕňa približne 125 miliárd eur na dani z pridanej hodnoty (DPH) a takmer 50 miliárd eur na dani z príjmov právnických osôb.
Okrem toho členské štáty každoročne hlásia približne 750 miliárd eur v ušlých príjmoch z daňových výdavkov, ako sú oslobodenia od dane, znížené sadzby, daňové úľavy a stimuly.
Získanie čo i len časti týchto chýbajúcich príjmov by pomohlo členským štátom zmierniť tlak na napäté rozpočty a vytvoriť fiškálny priestor pre strategické investície.
Oznámenie EK ukazuje, že modernizované a integrované daňové správy môžu znížiť záťaž pre daňovníkov, ktorí dodržiavajú predpisy, posilniť spravodlivosť a zlepšiť fungovanie jednotného trhu.
Komisia odporúča silnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a je pripravená pomôcť im stanoviť spoločné priority a ciele.
Na dosiahnutie týchto cieľov oznámenie stanovuje konkrétny plán pre členské štáty aj pre eurokomisiu. Plán zahŕňa budovať odborné znalosti v oblasti odhadovania daňových medzier, zlepšovať a harmonizovať metódy. Predvída tiež zabezpečiť podrobné podávanie správ o daňových výdavkoch - členské štáty by mali zverejňovať pravidelné, komplexné a podrobné správy o daňových výdavkoch, v ktorých by sa uvádzali ich náklady, príjemcovia a zamýšľané výsledky a tiež by mali pravidelne hodnotiť daňové výdavky.
Komisia odporúča podporiť digitálnu transformáciu, čo v praxi znamená, že členské štáty by mali nahradiť fragmentované IT systémy integrovanými digitálnymi platformami a lepšie využívať dáta a analýzu rizík založenú na umelej inteligencii, čo im pomôže odhaliť daňové podvody a úniky alebo vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a znížiť administratívnu záťaž.
Podľa plánu EK by členské štáty mali posilniť výber a vymáhanie daní centralizáciou funkcií vymáhania, zintenzívnením spolupráce so súdmi a orgánmi platobnej neschopnosti a lepším využitím cezhraničnej pomoci. To pomôže efektívnejšie vymáhať nezaplatené dane a znížiť straty pre verejné financie.
Tohtoročné oznámenie je sprevádzané 27 informáciami o jednotlivých krajinách a predkladá praktický program reforiem pre členské štáty a EÚ. Zdôrazňuje, že systematickejšie meranie daňových medzier, prísnejšie preskúmanie daňových výdavkov a urýchlenie digitálnej transformácie daňových správ môže priniesť konkrétne výsledky.
V prípade Slovenska 19-stranová správa okrem iného konštatuje, že krajina naďalej čelí značným výzvam v oblasti vymáhania, že je potrebné ďalšie úsilie na zlepšenie efektívnosti vymáhania dlhov, riešenie nevymáhateľných nedoplatkov a posilnenie mechanizmov vymáhania.