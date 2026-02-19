< sekcia Zahraničie
Štáty EÚ vrátane SR vyzvali na reformu pohraničnej stráže Frontex
Štáty tiež navrhujú vytvoriť kvalifikovaný stály zbor a rezervné zbory financované z fondov EÚ a rozvíjať nástroje podporované umelou inteligenciou, či používanie dronov.
Autor TASR
Brusel 19. februára (TASR) - Desať členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska tento týždeň vyzvalo Európsku komisiu na reformu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorá má posilniť jej kapacity, no nie nahradiť zodpovednosť štátov za ochranu vonkajších hraníc. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa štvrtkovej správy agentúry PAP.
Dokument predložili Poľsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Grécko, Estónsko, Litva, Malta, Rumunsko a Slovensko. Komisia má v treťom štvrťroku 2026 predstaviť návrh na zmenu nariadenia o Frontexe.
Signatári zdôraznili, že agentúra má podporovať členské štáty pri riadení vonkajších hraníc, koordinovať návraty nelegálnych migrantov a spolupracovať s tretími krajinami. Nemala by však vykonávať kontroly na vnútorných hraniciach ani zabezpečovať presuny migrantov medzi štátmi.
Členské štáty v dokumente upozorňujú, že národná bezpečnosť zostáva výlučne ich zodpovednosťou. Upozornili aj na nové hrozby vrátane hybridných útokov, zneužívania migrácie a násilia voči pohraničníkom. V mimoriadnych situáciách by mala mať prednosť ochrana národnej bezpečnosti a verejného poriadku.
Do budúcnosti by mal Frontex získať väčšiu flexibilitu pri návratoch a spolupráci s krajinami pôvodu a tranzitu. „Vedenie spoločných návratových operácií a zabezpečovanie financovania návratov, readmisie a reintegrácie (migrantov) by malo zostať hlavným pilierom činnosti agentúry. Frontex by si mal zachovať úlohu v oblasti návratov ako agentúra poskytujúca podporu členským štátom,“ uvádza sa v dokumente.
Štáty tiež navrhujú vytvoriť kvalifikovaný stály zbor a rezervné zbory financované z fondov EÚ a rozvíjať nástroje podporované umelou inteligenciou, či používanie dronov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Dokument predložili Poľsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Grécko, Estónsko, Litva, Malta, Rumunsko a Slovensko. Komisia má v treťom štvrťroku 2026 predstaviť návrh na zmenu nariadenia o Frontexe.
Signatári zdôraznili, že agentúra má podporovať členské štáty pri riadení vonkajších hraníc, koordinovať návraty nelegálnych migrantov a spolupracovať s tretími krajinami. Nemala by však vykonávať kontroly na vnútorných hraniciach ani zabezpečovať presuny migrantov medzi štátmi.
Členské štáty v dokumente upozorňujú, že národná bezpečnosť zostáva výlučne ich zodpovednosťou. Upozornili aj na nové hrozby vrátane hybridných útokov, zneužívania migrácie a násilia voči pohraničníkom. V mimoriadnych situáciách by mala mať prednosť ochrana národnej bezpečnosti a verejného poriadku.
Do budúcnosti by mal Frontex získať väčšiu flexibilitu pri návratoch a spolupráci s krajinami pôvodu a tranzitu. „Vedenie spoločných návratových operácií a zabezpečovanie financovania návratov, readmisie a reintegrácie (migrantov) by malo zostať hlavným pilierom činnosti agentúry. Frontex by si mal zachovať úlohu v oblasti návratov ako agentúra poskytujúca podporu členským štátom,“ uvádza sa v dokumente.
Štáty tiež navrhujú vytvoriť kvalifikovaný stály zbor a rezervné zbory financované z fondov EÚ a rozvíjať nástroje podporované umelou inteligenciou, či používanie dronov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)