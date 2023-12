Štáty EÚ vyzývajú Izrael, aby skoncoval s násilím páchaným osadníkmi

Paríž 15. decembra (TASR) - Viacerí štáty Západu a Európskej únie v piatok vyzvali Izrael, aby "podnikol konkrétne kroky na zastavenie bezprecedentného násilia" zo strany židovských osadníkov na okupovanom Západnom brehu.



Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení zverejnenom francúzskym ministerstvom zahraničných vecí. Informovala o ňom agentúra AFP, ktorá dodala, že k výzve sa nepridali Spojené štáty ani Nemecko.



Vo výzva Austrálie, Británie, Kanady, Francúzska, Európskej únie a niekoľkých ďalších európskych krajín – s výnimkou Nemecka a Spojených štátov – sa zdôrazňuje "bezprecedentný počet útokov spáchaných extrémistickými osadníkmi" od začiatku októbra, ktoré si v radoch palestínskych civilistov vyžiadali osem obetí a 83 zranených.



Signatári piatkového vyhlásenia pripomenuli, že izraelská politika budovania židovských osád je podľa medzinárodného práva nezákonná. Uviedli, že "Izrael ako okupačná mocnosť musí chrániť palestínskych civilistov na Západnom brehu" a "predviesť pred súd tých, ktorí sú zodpovední za toto násilie".



Toto vyhlásenie prichádza niekoľko dní po tom, ako predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová podporila uvalenie sankcií na "extrémistických" židovských osadníkov.



Izrael okupuje Západný breh od arabsko-izraelskej vojny v roku 1967 a v posledných mesiacoch tam jeho vojaci podnikli opakované razie v utečeneckom tábore Džanín.



AFP s odvolaním sa na zdravotníkov doplnila, že od vypuknutia vojny v Pásme Gazy izraelské jednotky alebo židovskí osadníci zabili na západnom brehu Jordánu viac ako 280 Palestínčanov.



Za rovnaké obdobie pri izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy prišlo o život viac ako 18.700 ľudí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva na palestínskom území ovládanom hnutím Hamas.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku militantov Hamasu na južný Izrael, pri ktorom podľa izraelských predstaviteľov zahynulo okolo 1200 ľudí a ako rukojemníkov bolo zajatých asi 240 ľudí, z ktorých 105 bolo prepustených a niekoľko ďalších bolo zabitých. Väčšina zo zabitých v Izraeli aj na palestínskych územiach boli civilisti, dodala AFP.