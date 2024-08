Štáty EÚ vyzývajú Venezuelu zverejniť záznamy o prezidentských voľbách

Rím 4. augusta (TASR) - Lídri siedmich štátov Európskej únie vyzvali v sobotu Venezuelu, aby zverejnila úradné záznamy o nedávnych prezidentských voľbách a preukázala tak "úplnú transparentnosť a integritu volebného procesu".



V spoločnom vyhlásení Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Poľska, Portugalska a Španielska, o ktorom informovala agentúra AFP, sa konštatuje veľké znepokojenie v súvislosti so situáciou vo Venezuele po sporných prezidentských voľbách.



Za ich víťaza sa vyhlásil doterajší prezident Nicolás Maduro, čo však opozícia spochybňuje a tvrdí, že zvíťazil jej kandidát Edmundo González Urrutia.



"Vyzývame venezuelské úrady, aby urýchlene zverejnili všetky záznamy o hlasovaní," uvádza sa vo vyhlásení lídrov siedmich krajín. Takýto krok je podľa nich nevyhnutný na to, aby mohol byť uznaná vôľa venezuelských voličov prejavená pri hlasovaní.



Európski politici tiež pripomenuli, že vo volebnom procese mali byť rešpektované práva všetkých Venezuelčanov vrátane politických vodcov. Doplnili, že dôrazne odsudzujú prípady zadržania alebo vyhrážania sa politickým lídrom. Upozornili tiež, že venezuelské úrady by mali rešpektovať "právo ľudí na protest a pokojné zhromažďovanie".



Toto vyhlásenie sa objavilo krátko po tom, ako tisíce Venezuelčanov vyšli do ulíc, aby spochybnili Madurovo tvrdenie, že vyhral nedávne prezidentské voľby. Počas týchto pouličných zhromaždení, ktoré prerástli do konfrontácií s bezpečnostnými zložkami, prišlo o život najmenej 11 ľudí a viac ako 1000 ich bolo zadržaných.



Venezuelská Ústredná volebná komisia (CNE), lojálna prezidentovi, v piatok ratifikovala Madurovo víťazstvo. Tento výsledok však už pred tým viaceré krajiny odmietli - vrátane Spojených štátov a latinskoamerických susedov Venezuely - Argentíny, Kostariky, Panamy, Ekvádoru a Uruguaja. Tieto štáty zhodne tvrdia, že z dostupných výsledkov vyplýva, že jasným víťazom volieb je opozičný kandidát González Urrutia.