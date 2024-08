Štáty Európskej únie nedbajú na Leyenovú, na komisára nominujú mužov

Brusel 14. augusta (TASR) - Len päť zo 17 krajín Európskej únie nominovalo na post eurokomisára ženu. Ide o výzvu pre predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, ktorá chce vo svojom druhom funkčnom období zabezpečiť v kolégiu komisárov rodovú rovnosť, píše TASR podľa stredajšej správy portálu stanice Euronews.



EK sa skladá z kolégia komisárov z 27 krajín EÚ. Kolégium predstavuje počas päťročného funkčného obdobia politické vedenie EK. Von der Leyenová požiadala krajiny, aby do tohto kabinetu nominovali dvoch kandidátov — jedného muža a jednu ženu – a poskytli jej tak voľnosť pri vytvorení rodovo vyváženého kolégia.



Výnimkou sú úradujúci komisári z predošlého funkčného obdobia, ktorých vláda opäť nominuje do budúcej exekutívy EÚ. To je prípad Maroša Šefčoviča zo Slovenska, Wopkeho Hoekstru z Holandska či Dubravky Šuicovej z Chorvátska. Von der Leyenovej požiadavku zatiaľ nesplnil žiadny členský štát, píše Euronews.



"Chcem vybrať najlepšie pripravených kandidátov, ktorí majú spoločné európske odhodlanie. Opäť sa budem usilovať o rovnaký podiel mužov a žien za rokovacím stolom kolégia," povedala von der Leyenová na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu po svojom opätovnom zvolení v júli.



Vlády členských štátov EÚ majú do 30. augusta predložiť mená svojich kandidátov von der Leyenovej, ktorá má s nimi tento týždeň začať rozhovory. Očakáva sa, že potom pridelí kandidátom politické portfóliá a každý ešte bude musieť byť vypočutý v špecializovaných výboroch EP v septembri a októbri.



Medzi piatimi nominantkami na členku EK sú okrem von der Leyenovej z Nemecka aj Kaja Kallasová z Estónska, Jessika Roswallová zo Švédska, Henne Virkkunenová z Fínska a Dubravka Šuicová z Chorvátska. Nominácie oficiálne nepredložilo ešte desať krajín, no Euronews nepredpokladá, že v nich bude veľa ženských kandidátok.



Ursula von der Leyenová je historicky prvou ženskou predsedníčkou EK. Prisľúbila, že počas svojho druhého funkčného obdobia vypracuje "plán pre práva žien", ktorý má odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a v dôchodkoch, riešiť násilie páchané na ženách a zosúladiť starostlivosť a kariéru. "Jej dôveryhodnosť ako obhajkyne práv žien je však ohrozená, ak sa jej nepodarí dosiahnuť rovnováhu vo vlastnom tíme," píše portál.



Odchádzajúce kolégium komisárov (2014-19) bolo doposiaľ najrovnoprávnejšie v histórii a pozostávalo zo 14 mužov a 13 žien. V predchádzajúcich funkčných obdobiach boli ženy zastúpené len veľmi málo. Von der Leyenovej požiadavka na dve nominácie zastupujúce obe pohlavia nie je právne vynútiteľná, a šéfka EK sa teda môže spoliehať len na dobrú vôľu lídrov krajín EÚ. Tie odôvodňujú ignorovanie požiadavky podľa Euronews tvrdením, že sa snažia vybrať najlepšieho kandidáta.