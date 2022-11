Štáty Maryland a Missouri legalizovali rekreačné užívanie marihuany

Washington 9. novembra (TASR) - Voliči v amerických štátoch Maryland a Missouri sa v utorkových referendách vyslovili za legalizáciu marihuany na rekreačné užívanie. Tento krok, naopak, odmietli voliči v Arkansase, ako aj v Severnej a Južnej Dakote. TASR o tom informuje na základe prognóz stanice CNN.



Voliči v Marylande schválili zmenu, na základe ktorej bude od 1. júla 2023 legálne rekreačné užívanie marihuany pre ľudí od 21 rokov, pričom povolené množstvo je stanovené na 1,5 unce (42,5 gramu), resp. bude možné pestovať dve rastliny konope. Osoby, ktoré boli v minulosti odsúdené za prechovávanie marihuany a úmysel ju distribuovať, budú môcť požiadať o vymazanie záznamov z trestného registra.



Voliči v Missouri schválili zmenu ústavy ukončujúcu zákaz užívania marihuany takisto od 21 rokov. Povolená bude držba marihuany do troch uncí (85 gramov). Novela navyše umožňuje jednotlivcom, ktorí spáchali nenásilné trestné činy súvisiace s touto drogou, požiadať o prepustenie z väzenia alebo podmienečné prepustenie a vymazanie záznamov.



Novela, ktorá vstúpi do platnosti 30 dní po voľbách, okrem toho zakazuje zariadeniam predávať produkty s obsahom marihuany, ktoré majú tvar cukroviniek alebo sú zabalené takýmto spôsobom a mohli by byť preto atraktívne pre deti.



Rekreačné užívanie marihuany bolo dosiaľ povolené v 19 štátoch USA. Použitie marihuany na zdravotné účely je v USA v súčasnosti dovolené v 37 štátoch.