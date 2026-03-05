< sekcia Zahraničie
Štáty Perzského zálivu hlásili útoky aj v šiesty deň konfliktu v Iráne
Raketovým útokom v šiesty deň prebiehajúcich bojov na Blízkom východe boli vystavené aj Dubaj, katarská Dauha a Manáma v Bahrajne.
Autor TASR
Abú Zabí 5. marca (TASR) - Šesť ľudí zranili padajúce trosky dronu, ktoré vo štvrtok zasiahli priemyselnú zónu hlavného mesta Spojených arabských emirátov Abú Zabí. Raketovým útokom v šiesty deň prebiehajúcich bojov na Blízkom východe boli vystavené aj Dubaj, katarská Dauha a Manáma v Bahrajne. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Úrady v emiráte Abú Zabí reagovali na incident, pri ktorom došlo k pádu trosiek na dvoch miestach v oblasti ICAD 2, a to po úspešnom zachytení dronu protivzdušnou obranou. Pri incidente utrpelo ľahké až stredne ťažké zranenia šesť pakistanských a nepálskych občanov,“ uviedla mediálna kancelária Abú Zabí vo vyhlásení.
Reportéri agentúry AFP hlásili z katarskej metropoly Dauha hlasné výbuchy a stúpajúci dym. Katarské ministerstvo obrany predtým avizovalo, že jeho armáda pracuje na zachytení letiacej rakety. Krajina tiež nariadila evakuáciu obyvateľov žijúcich v blízkosti amerického veľvyslanectva v Dauhe.
Aj obyvatelia Dubaja a Manámy boli v priebehu dňa svedkami výbuchov. Ministerstvo obrany Saudskej Arábie informovalo, že krajine sa podarilo zachytiť tri strely s plochou dráhou letu a niekoľko dronov.
Irán odvetné útoky zameriava na vojenské zariadenia USA, ale aj americké veľvyslanectvá a civilnú infraštruktúru v celom Perzskom zálive. Reaguje na izraelsko-americkú ofenzívu, ktorú spojenci spustili v sobotu. Podľa AFP bolo v Perzskom zálive odvtedy zabitých najmenej 13 ľudí, vrátane siedmich civilistov.
