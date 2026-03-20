Štáty Perzského zálivu oznámili reakciu na raketové a dronové útoky
Saudskoarabské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho sily za necelé dve hodiny zneškodnili desať dronov na východe krajiny a ďalší na severe.
Dubaj 20. marca (TASR) - Systémy protivzdušnej obrany Spojených arabských emirátov (SAE) a Kuvajtu reagovali v noci na piatok na raketovú streľbu, oznámili úrady v týchto dvoch štátoch Perzského zálivu. Saudská Arábia medzitým odrazila dronové útoky, informuje TASR podľa agentúry AFP.
V Bahrajne ministerstvo vnútra oznámilo, že šrapnel z „iránskej agresie“ spôsobil požiar skladu, ktorý sa podarilo dostať pod kontrolu a nevyžiadal si zranenia. Ministerstvo predtým uviedlo, že boli spustené sirény varujúce pred leteckým útokom.
Kuvajtská armáda informovala, že protivzdušná obrana reaguje na hrozbu nepriateľských rakiet a dronov, kým štátne médiá SAE priniesli správy o prichádzajúcich strelách a dronoch z Iránu.
Iránske Revolučné gardy vo vyhlásení zverejnenom tlačovou agentúrou Tasním uviedli, že cielili dronmi a raketami na ozbrojené sily USA na leteckej základni az-Zafra v SAE, ako aj na miesta v Izraeli.
Správy o obetiach sa bezprostredne neobjavili.
Saudskoarabské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho sily za necelé dve hodiny zneškodnili desať dronov na východe krajiny a ďalší na severe.
Vo štvrtok zasiahli drony saudskoarabskú ropnú rafinériu na pobreží Červeného mora a spôsobili požiare v dvoch ďalších v Kuvajte. V stredu spôsobil veľké škody iránsky útok v plynárenskom komplexe v Katare.
V Bahrajne ministerstvo vnútra oznámilo, že šrapnel z „iránskej agresie“ spôsobil požiar skladu, ktorý sa podarilo dostať pod kontrolu a nevyžiadal si zranenia. Ministerstvo predtým uviedlo, že boli spustené sirény varujúce pred leteckým útokom.
Kuvajtská armáda informovala, že protivzdušná obrana reaguje na hrozbu nepriateľských rakiet a dronov, kým štátne médiá SAE priniesli správy o prichádzajúcich strelách a dronoch z Iránu.
Iránske Revolučné gardy vo vyhlásení zverejnenom tlačovou agentúrou Tasním uviedli, že cielili dronmi a raketami na ozbrojené sily USA na leteckej základni az-Zafra v SAE, ako aj na miesta v Izraeli.
Správy o obetiach sa bezprostredne neobjavili.
Saudskoarabské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho sily za necelé dve hodiny zneškodnili desať dronov na východe krajiny a ďalší na severe.
Vo štvrtok zasiahli drony saudskoarabskú ropnú rafinériu na pobreží Červeného mora a spôsobili požiare v dvoch ďalších v Kuvajte. V stredu spôsobil veľké škody iránsky útok v plynárenskom komplexe v Katare.