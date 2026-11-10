< sekcia Zahraničie
Štáty Perzského zálivu posilňujú vojenskú spoluprácu
Štáty Perzského zálivu zatiaľ nemajú napriek viacerým iniciatívam úplne integrovaný systém obrany.
Autor TASR
Manáma 10. novembra (TASR) - Šesť členov Rady pre spoluprácu arabských krajín Perzského zálivu (GCC) v súvislosti s vojnou v Iráne posilňuje vojenskú spoluprácu. Dohodli sa na vytvorení spoločného veliteľstva v Kuvajte, ktorému pridelia aj „potrebné jednotky“, oznámili v utorok po zasadnutí ministrov obrany v bahrajnskej Manáme, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Bližšie podrobnosti o iniciatíve ani počte vojakov nezverejnili. GCC tvoria Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE), Katar, Kuvajt, Bahrajn a Omán.
Generálny tajomník GCC Džásim al-Budajwí na zasadnutí povedal, že bezpečnosť krajín Perzského zálivu s ohľadom na "brutálnu iránsku agresiu" je spoločnou úlohou. Vojenská spolupráca podľa neho posilňuje potenciál chrániť územie, majetok a bezpečnosť obyvateľstva týchto štátov.
GCC založili v roku 1981 po iránskej revolúcii z roku 1979 a v skorej fáze iránsko-irackej vojny. Združenie je od začiatku zamerané aj na otázky spoločnej bezpečnosti. O niekoľko rokov neskôr vznikli „Polostrovné obranné sily“, ktoré mali v určitom období 40.000 vojakov a v roku 2011 ich nasadili pri potlačení masových protestov v Bahrajne. Išlo však o vnútorné nepokoje a nie ohrozenie zvonka, priblížila DPA.
Štáty Perzského zálivu zatiaľ nemajú napriek viacerým iniciatívam úplne integrovaný systém obrany. Chýba im jednotný postoj v tom, na aké ohrozenia by mali spoločne reagovať. Vyjasnené nie sú ani otázky vedenia. Rozpory sa prejavili najmä pri konflikte Saudskej Arábie so SAE. Krajiny GCC okrem toho pri obrane čoraz viac hľadajú okrem dlhodobého najdôležitejšieho partnera USA nových spojencov, napríklad Pakistan a Turecko.
V dôsledku novej eskalácie v Jemene v súčasnosti tamojší povstalci húsíovia letecky útočia najmä na Saudskú Arábiu. Počas vojny v Iráne boli od jari aj ďalšie štáty GCC cieľom tisícov dronov a rakiet v rámci odvety Teheránu za útoky USA.
Bližšie podrobnosti o iniciatíve ani počte vojakov nezverejnili. GCC tvoria Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE), Katar, Kuvajt, Bahrajn a Omán.
Generálny tajomník GCC Džásim al-Budajwí na zasadnutí povedal, že bezpečnosť krajín Perzského zálivu s ohľadom na "brutálnu iránsku agresiu" je spoločnou úlohou. Vojenská spolupráca podľa neho posilňuje potenciál chrániť územie, majetok a bezpečnosť obyvateľstva týchto štátov.
GCC založili v roku 1981 po iránskej revolúcii z roku 1979 a v skorej fáze iránsko-irackej vojny. Združenie je od začiatku zamerané aj na otázky spoločnej bezpečnosti. O niekoľko rokov neskôr vznikli „Polostrovné obranné sily“, ktoré mali v určitom období 40.000 vojakov a v roku 2011 ich nasadili pri potlačení masových protestov v Bahrajne. Išlo však o vnútorné nepokoje a nie ohrozenie zvonka, priblížila DPA.
Štáty Perzského zálivu zatiaľ nemajú napriek viacerým iniciatívam úplne integrovaný systém obrany. Chýba im jednotný postoj v tom, na aké ohrozenia by mali spoločne reagovať. Vyjasnené nie sú ani otázky vedenia. Rozpory sa prejavili najmä pri konflikte Saudskej Arábie so SAE. Krajiny GCC okrem toho pri obrane čoraz viac hľadajú okrem dlhodobého najdôležitejšieho partnera USA nových spojencov, napríklad Pakistan a Turecko.
V dôsledku novej eskalácie v Jemene v súčasnosti tamojší povstalci húsíovia letecky útočia najmä na Saudskú Arábiu. Počas vojny v Iráne boli od jari aj ďalšie štáty GCC cieľom tisícov dronov a rakiet v rámci odvety Teheránu za útoky USA.