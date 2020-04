Štáty porušujúce právne princípy by sa mali zodpovedať, tvrdí Le Drian

Brusel 21. apríla (TASR) - Členské štáty Európskej únie, ktoré porušujú princípy právneho štátu v mene riadenia krízy spôsobenej novým typom koronavírusu, sa budú musieť zodpovedať pred Európskou radou. Podľa tlačovej agentúry AFP to v utorok uviedol šéf francúzskej diplomacie Jean-Yves Le Drian.



"Táto otázka bude nastolená v pravý čas a myslím si, že by to mohlo byť na budúcej Európskej rade," povedal Le Drian v rozhovore pre denník Le Monde. Denník sa zaujímal, či je možné zaviesť európske sankcie voči Maďarsku a Poľsku pre ich protidemokratické opatrenia prijímané počas pandémie koronavírusu.



Le Drian zdôraznil, že v súčasnosti je prioritou Únie bojovať proti pandémii, avšak dianie v Maďarsku a Poľsku by podľa neho malo byť predmetom rokovaní premiérov a prezidentov na summite EÚ.



AFP pripomenula, že maďarský premiér Viktor Orbán v súvislosti s bojom proti pandémii získal silné právomoci, môže vládnuť za pomoci dekrétov a obchádzať parlament. Sporný zákon si už vyslúžil kritiku zo strany inštitúcií EÚ. Maďarsko už pred prijatím zákona o koronavíruse čelilo právnemu postupu podľa článku 7 Zmluvy o EÚ za porušenie hodnôt Európskej únie, ktoré teoreticky môžu viesť k sankciám v podobe straty hlasovacieho práva.



Ďalším kritizovaným štátom z tohto hľadiska je Poľsko, kde nacionalistická konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS), plánuje 10. mája usporiadať prezidentské voľby aj napriek pandémii. Vláda sa rozhodla vypočuť vôľu voličov prostredníctvom korešpondenčného hlasovania. Poľská opozícia však žiada o odloženie volieb vzhľadom na to, že v súčasnej situácii obmedzenia pohybu by hlasovanie v máji nespravodlivo uprednostnilo úradujúceho prezidenta Andrzeja Dudu pred ostatnými kandidátmi, ktorí nemôžu viesť predvolebnú kampaň.



Najbližší mimoriadny summit EÚ sa uskutoční vo štvrtok (23.4.) prostredníctvom videokonferencie, premiéri a prezidenti sa však budú zaoberať hlavne opatreniami súvisiacimi s bojom proti chorobe COVID-19, koordináciou opatrení na postupné uvoľňovanie ochranných opatrení a snahami o oživenie európskej ekonomiky po koronakríze.