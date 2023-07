Štáty susediace s Ukrajinou žiadajú o predĺženie zákazu dovozu obilia

Varšava 19. júla (TASR) - Pätica krajín susediacich s Ukrajinou podpísala spoločné stanovisko, ktorým žiadajú predĺženie zákazu dovozu štyroch druhov obilnín z Ukrajiny do konca roka 2023. Oznámil to v stredu poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus. TASR správu prevzala z agentúr DPA a PAP.



"Zostavili a podpísali sme spoločné stanovisko piatich krajín v prednej línii, ktoré sa týka najmä predĺženia zákazu dovozu štyroch obilnín do našich krajín aj po 15. septembri," uviedol Telus po rokovaní s rezortnými partnermi z Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. "Dohoda takisto obsahuje naše spoločné vyhlásenie, že sme veľmi rozhodne otvorení tranzitu," dodal.



Telus tiež uviedol, že na rokovanie boli pozvaní aj ministri poľnohospodárstva Ukrajiny a Moldavska, ktorí však neprišli. "Sme presvedčení, že sa s nimi v budúcnosti stretneme," povedal Telus a dodal, že pätica krajín chce Ukrajine v oblasti prevozu poľnohospodárskych produktov pomôcť.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki povedal, že Poľsko a ďalšie krajiny po 15. septembri zavedú vlastné opatrenia v prípade, ak dovtedy nebudú vypracované príslušné mechanizmy a pravidlá na pôde Európskej komisie, píše DPA.