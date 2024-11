Štáty USA rozšírili práva na interrupciu, opatrenie na Floride zlyhalo

Washington 6. novembra (TASR) - Obyvatelia siedmich štátov USA v utorok v hlasovaní rozhodli o rozšírení alebo zakotvení práva na interrupciu do zákona. Voliči na Floride naopak odmietli opatrenie, ktoré by zvýšilo jej dostupnosť. TASR o tom informuje podľa stredajších správ agentúr AFP a Reuters a televízie NBC News.



Hlasovanie sa uskutočnilo v desiatich štátoch – Floride, Arizone, Nevade, Missouri, Montane, Colorade, Južnej Dakote, Nebraske, New Yorku a Marylande – a prebiehalo súbežne s prezidentskými voľbami. Tieto iniciatívy prišli viac ako dva roky po tom, čo Najvyšší súd USA v júni 2022 zrušil federálne právo na interrupciu a túto otázku ponechal na jednotlivých štátoch.



Voliči v Arizone, Colorade, Marylande, Missouri, New Yorku, Montane a Nevade hlasovali za opatrenia podporujúce práva na interrupciu. Podľa výsledkov zverejnených NBC News voliči v Južnej Dakote hlasovali proti. V Nebraske sa konali až dve hlasovania, ktoré budú v prípade schválenie protichodné, upozorňuje NBC News. Voliči podľa doteraz známych výsledkov schválili právo na interrupciu až do životaschopnosti plodu. Druhé hlasovanie je o zákaze interrupcie po prvom trimestri, ak to nie je nevyhnutné zo zdravotných dôvodov alebo ak tehotenstvo nie je dôsledkom sexuálneho útoku alebo incestu.



Na základe dodatku k štátnej ústave budú mať ženy v Arizone právo na interrupciu až do dosiahnutia životaschopnosti plodu, čo je zvyčajne približne 24 týždňov. Predtým bol tento zákrok zakázaný po 15. týždni tehotenstva.



Štát Missouri mal dosiaľ jeden z najprísnejších zákazov interrupcií v krajine bez výnimiek v prípade znásilnenia alebo incestu. Voliči však v hlasovaní schválili dodatok k ústave, podľa ktorého je možné prerušiť tehotenstvo až do životaschopnosti plodu.



Voliči v konzervatívnom štáte Florida mohli rozhodnúť o zákaze interrupcií po šiestich týždňoch a zákrok povoliť až do životaschopnosti plodu. Na úspech iniciatívy bolo potrebných aspoň 60 percent odovzdaných hlasov. Podľa informácií amerických médií opatrenie známe ako dodatok 4 získalo 57 percent hlasov.