Štáty USA sa dohodli na obmedzení spotreby vody z rieky Colorado

Washington 20. mája (TASR) - Sedem štátov USA, ktoré sú pri zásobovaní vodou a elektrinou závislé na rieke Colorado, sa dohodlo na znížení odberov vody z rieky sužovanej suchom. V pondelok to v tlačovej správe oznámila Bidenova administratíva, ktorá dohodu sprostredkovala. TASR informuje podľa agentúry AP a televízie NBC.



"Dnešné oznámenie je dôkazom záväzku administratívy spolupracovať so štátmi, kmeňmi a komunitami na celom Západe s cieľom nájsť konsenzuálne riešenia v súvislosti s klimatickými zmenami a pretrvávajúcim suchom,“ povedala ministerka vnútra Deb Haalandová.



Tri štáty – Arizona, Kalifornia a Nevada – sa dohodli na pláne zachovať do roku 2026 najmenej 1,5 milióna hektárov plochy vodných nádrží. Ide asi o 13 percent dodávanej vody, čo je množstvo potrebné na naplnenie asi 6 miliónov olympijských bazénov.



Výmenou za dohodu im Washington poskytne peniaze z federálneho rozpočtu, hoci presné sumy pre jednotlivých príjemcov ešte neboli stanovené.



Nadmerné využívanie vody v Colorade priviedlo sedem štátov na pokraj krízy. Hladina niektorých nádrží klesla na úroveň, že rieka cez ne iba preteká a prestali plniť vovozadržiavaciu funkciu.



Na zásobovaní vodou z Colorada je závislých asi 40 miliónov ľudí. Uplynulé dve desaťročia sucha však zásoby vody vyčerpali. Dosiahnutá dohoda by mala odvrátiť krátkodobú krízu a štáty prinútiť využívať vodu udržateľnejším spôsobom.



V rámci nej Bidenova administratíva využije financie zo zákona o znižovaní inflácie na kompenzáciu farmárov a iných užívateľov vody, ktorí dočasne súhlasia so znížením spotreby. Washington teraz dohodu analyzuje. Dočasne súhlasil s tým, že stiahne plány na dramatické škrty prichystané pre prípad zlyhania rokovaní.