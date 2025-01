Štáty žalujú Trumpa za nariadenie o automatickom udelení občianstva

Los Angeles 21. januára (TASR) - Koalícia štátov americkej Únie naklonených demokratom začala v utorok podnikať právne kroky s cieľom zablokovať plán prezidenta USA Donalda Trumpa skoncovať v Spojených štátoch s praxou automatického udeľovania amerického občianstva každému, kto sa narodí na území USA. V utorok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Žaloba podaná 18 štátmi - vrátane Kalifornie a New Yorku - prichádza deň po tom, ako Trump nastúpil do úradu a v rýchlom slede podpísal a zverejnil sériu výkonných nariadení, ktoré podľa neho majú vniesť zásadné zmeny do imigračného systému.



Jedným z týchto nariadení je príkaz eliminujúci automatické udeľovanie občianstva každému, kto sa narodil na území USA, čo je právo zaručené 14. dodatkom ústavy USA.



Ak by sa toto nariadenie implementovalo, znemožnilo by federálnej vláde vydávať pasy, osvedčenia o občianstve alebo iné dokumenty deťom, ktorých matky sú v USA nelegálne alebo dočasne a ktorých otec nie je občanom USA ani tam nemá trvalý pobyt.



Daná žaloba bola podaná na federálnom súde v štáte Massachusetts. S podobnou žalobou podanou v New Hampshire sa na súd obrátila aj Americká únia občianskych slobôd (ACLU).



Spomínaný 14. dodatok bol prijatý po občianskej vojne v USA ako súčasť snahy zabezpečiť práva bývalých otrokov a ich detí. Okrem iného sa v ňom píše, že "všetky osoby narodené alebo naturalizované v Spojených štátoch a podliehajúce ich jurisdikcii sú občanmi Spojených štátov a štátu, v ktorom majú bydlisko."



Trumpov príkaz, ak bude platný, nadobudne platnosť 30 dní od jeho podpísania.



Aj Trump bezprostredne po podpise nariadenia pripustil, že pravdepodobne bude v súvislosti s ním čeliť právnym problémom.



Trump okrem toho - nesprávne - tvrdil, že Spojené štáty sú jedinou krajinou na svete, ktorá udeľuje občianstvo na základe miesta narodenia. Robia to aj desiatky ďalších štátov vrátane susednej Kanady a Mexika.