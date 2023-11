Stav chorého pápeža Františka je stabilný

Vatikán 27. novembra (TASR) - Stav pápeža Františka, ktorý má zápal v pľúcach, je dobrý a stabilný a cez infúzie dostáva antibiotiká. Oznámil to v pondelok Vatikán s tým, že pápež v nasledujúcich dňoch obmedzí svoje aktivity, aby si šetril sily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Hovorca Vatikánu Matteo Bruni uviedol, že František počas víkendu podstúpil v nemocnici v Ríme CT vyšetrenie, ktoré vylúčilo pneumóniu. Vyšetrenia však odhalili zápal v pľúcach, pre ktorý má ťažkosti s dýchaním.



"Stav pápeža je dobrý a stabilný. Nemá horúčku a jeho dýchanie sa rozhodne zlepšuje... Na urýchlenie pápežovho zotavenia boli posunuté niektoré dôležité záväzky naplánované na tieto dni," povedal Bruni.



Zároveň dodal, že František bude vykonávať "jednoduchšie" úlohy, ktoré mu povoľuje jeho zdravotný stav.



Františkovi (86) odstránili časť pľúcneho laloku ešte v mladosti, keď žil v rodnej Argentíne.



V nedeľu pre chorobu predniesol modlitbu Anjel Pána z kaplnky vatikánskej rezidencie a nie z okna Apoštolského paláca, ako má vo zvyku. Začiatkom novembra František pre nachladnutie tiež nečítal pripravený príhovor počas stretnutia s európskymi rabínmi. Ešte v júni mu operovali brušnú herniu (prietrž).



Od nástupu do funkcie v roku 2013 čelil František aj iným zdravotným problémom. Pre dlhodobé problémy s kolenom tiež používa invalidný vozík.



František má v piatok odcestovať do Dubaja na klimatickú konferenciu COP28. Vatikán vo svojom pondelkovom vyhlásení túto cestu nespomenul.