Stav exprezidenta Fujimoriho sa zhoršil, podstúpi operáciu srdca

Lima 5. októbra (TASR) - Väznený peruánsky exprezident Alberto Fujimori podstúpi pre svoj zhoršujúci sa zdravotný stav operáciu srdca. S odvolaním sa na vyhlásenie jeho lekára o tom informovala v utorok agentúra AFP.



Fujimoriho (83), ktorý si od roku 2007 odpykáva 25-ročný trest odňatia slobody za zločiny proti ľudskosti, previezli v piatok večer do nemocnice pre problémy s dýchaním. Podľa agentúry AFP ho vo väzení museli napojiť na kyslík.



"Včera (v nedeľu) sa cítil zle, mal abnormálny srdcový tep ... implantujeme mu dva koronárne stenty," povedal Fujimoriho lekár Alejandro Aguinaga.



"Zdravie môjho otca je krehké. Jeho problémy so srdcom sa zhoršili," napísala na Twitteri dcéra odsúdeného bývalého prezidenta Keiko Fujimoriová, ktorá sa tento rok v Peru neúspešne uchádzala o prezidentské kreslo.



Ako uvádza AFP, Fujimoriho zdravotný stav sa zhoršil krátko po tom, ako nová ľavicová vláda v Peru oznámila svoj úmysel previesť ho do väzenia, v ktorom nebude mať zaistený taký komfort, ako doteraz.



Fujimoriho v minulosti odsúdili za podiel na vraždách 25 ľudí počas jeho desať rokov trvajúcej vlády, ktorá sa skončila v roku 2000. Bývalý autoritatívny prezident dlhodobo trpí dýchacími a neurologickými problémami a hypertenziou. V máji 2020 súd zamietol žiadosť jeho rodiny, ktorá žiadala prepustenie z väzenia pre riziko nákazy ochorením COVID-19.